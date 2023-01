„Am besten vorgestern“

Parken am Krankenhaus: Politik macht Druck

Borghorst

Die Situation ist für die Anlieger unangenehm: Ein Ende des Parkchaos‘ am Marienhospital scheint nach den jüngsten Entwicklungen lange nicht in Sicht. Der Neubau des Bettenhauses dort, so Befürchtungen, könnte sogar noch zu einer Verschärfung der Situation führen. Wie sehen die Bürgervertreter die Entwicklung? Welche Forderungen haben sie, welche Vorschläge unterbreiten sie?