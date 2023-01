Am Marienhospital tut sich was

Noch ist es nicht der Start der Bauarbeiten für den geplanten neuen Bettentrakt. Aber ein Auftakt dennoch. Wenn am kommenden Montag (16. Januar) am Marienhospital eine Baustelle eingerichtet wird, geschieht dies, damit eine provisorische Liegend- und Krankenanfahrt geschaffen werden kann. Hintergrund: Mit dem Abriss des Nordflügels wird die bislang bestehende Anfahrt nicht mehr erreichbar sein. Der Baubeginn für das Provisorium selbst ist bislang offen.

