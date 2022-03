Auf die Brandschützer ist Verlass

Corona schränkt seit zwei Jahren auch die Schulungs- und Übungsaktivitäten der Freiwilligen Feuerwehr Steinfurt ein. Die praktische Ausbildung sowie Fort- und Weiterbildungen in Präsenz mussten auf ein Minimum reduziert werden. Die Theorie wurde zum Teil in den digitalen Bereich verlagert. Trotz allem blieb die Handlungsfähigkeit der Wehr ungebrochen. Die Bürgerinnen und Bürger konnten und können sich voll und ganz auf ihre Brandschützer verlassen. Diese gute Nachricht verkündete Stadtbrandinspektor und Wehrleiter Dirk Telgmann am Samstag bei der Jahreshauptversammlung in der Wache Borghorst.

„Mit rund 340 Kameradinnen und Kameraden bilden die Steinfurter eine der stabilsten Feuerwehren im Kreis Steinfurt“, sagte der stellvertretende Wehrführer Rainer Frahling. Waren es im Jahr 2012 schon 130, so darf man heute auf 203 aktive Freiwillige stolz sein. Die Statistik weist 41 hauptamtliche Kräfte aus, 13 Anwärter, 17 Jugendfeuerwehrmitglieder, eine Stärke von 55 in der Ehrenabteilung und 17 im Musikzug.

Bereits 50 Unwetter-Einsätze

Absolviert wurden trotz Pandemie die Modulausbildung der Anwärter, die Schulung der Maschinisten an der Drehleiter mit Rettungskorb, die Einweisung in das Löschfahrzeug Katastrophenschutz, eine „Heißausbildung“ im Feststell-Brandcontainer sowie die Einweisung in das Tanklöschfahrzeug TLF 4000. Telgmann und Frahling blickten auf die Häufigkeit der Rettungseinsätze zurück: In 2021 gab es 95 Brandeinsätze, 274 Mal wurde technische Hilfe geleistet. In 2022 waren es bislang 15 Brandeinsätze und 68 technische Hilfeleistungen. Die Feuerwehr wurde seit der vergangenen Versammlung 23 Mal über eine Brandmeldeanlage alarmiert, 62 Mal unter dem Stichwort „Öl Straße“ und 51 Mal, um Personen hinter verschlossenen Türen zu retten. Die Helfer wurden 24 Mal zu Verkehrsunfällen gerufen und hatten in 2022 bereits 50 Unwetter-Einsätze.

Wehrführer Dirk Telgmann leitete die Jahreshauptversammlung Foto: Rainer Nix

Auch die kameradschaftlichen Aktivitäten litten unter Corona. So musste die traditionelle Nikolausfeier ausfallen, dafür fuhren der Nikolaus und Knecht Ruprecht bei den Kindern zu Hause vor. Ende 2021 übergab Toni Kaiser den Dirigentenstab des Musikzuges an seinen Sohn Thomas. Die Ehrenabteilung organisierte den Transfer von Impflingen zu Impfzentrum am FMO.

Näher an die Ochtruper Straße rücken

Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer bedauerte, dass nach scheinbarer Beruhigung der Pandemie die Infektionszahlen wieder steigen. Positiv vermerkte sie, dass trotzdem weniger Krankenhausaufenthalte notwendig werden. „Der Krieg Putins in der Ukraine ist Terror und Völkermord“, stellte die Bürgermeisterin entschieden fest. Die Entwicklung sei „verachtenswert und abscheulich“. Bögel-Hoyer freut sich, dass Steinfurter Bürger bereits 80 Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Wie viele Flüchtlinge Steinfurt zu erwarten habe, sei zurzeit noch unklar. Die Burgsteinfurter Feuerwache soll näher an die Ochtruper Straße rücken. Der politische Beschluss ist gefasst, jetzt folgt die Leitplanung.

Die langjährigen Aktiven bekamen eine Auszeichnung, auf dem Bild sind auch in die Ehrenabteilungen versetzte Feuerwehrmänner. Foto: Rainer Nix

Bögel-Hoyer, Telgmann und Frahling sprachen den Feuerwehrleuten Dank, Anerkennung und Wertschätzung für ihr Engagement aus. In die Ehrenabteilung wurden Bernd Roolfs, Christoph Kübel, Ralf Wellering, Andreas Huesmann, Werner Schild und Klaus Westermann versetzt. Nach zwei Jahren standen zahlreiche Ehrungen, Aufnahmen, Beförderungen und Ernennungen auf dem Programm.