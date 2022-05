Aus Körperverletzung wird bedingter Tötungsvorsatz

Eine schon als dramatisch zu bezeichnende, aber in jedem Fall so nicht erwartete Wende nahm am Dienstag ein Prozess vor dem Amtsgericht: Der Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft „Gefährliche Körperverletzung“ gegen einen 51-jährigen Steinfurter mit serbischer Staatsangehörigkeit wuchs sich zu einem möglichen „bedingten Tötungsvorsatz“ aus.

Eine schon als dramatisch zu bezeichnende, aber in jedem Fall so nicht erwartete Wende nahm am Dienstag ein Prozess vor dem Amtsgericht: Der Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft „Gefährliche Körperverletzung“ gegen einen 51-jährigen Steinfurter mit serbischer Staatsangehörigkeit wuchs sich zu einem möglichen „bedingten Tötungsvorsatz“ aus. Ausschlaggebend dafür war die Aussage einer Zeugin, die die dem Angeklagten vorgeworfene Gewalttat als wahren Exzess beschrieb. Doch der Reihe nach.

Laut Anklageschrift soll der 51-Jährige im November vergangenen Jahres dem Ex-Lebensgefährten seiner Tochter mit einer Eisenstange so starke Verletzungen am Kopf beigebracht haben, dass dieser anschließend vier Tage ins Krankenhaus musste. Der ehemalige „Schwiegersohn“, eine Ehe bestand nach deutschem Recht nicht, hatte sich von seiner Tochter getrennt, weil diese ihn „betrogen“ hatte. Sie soll Bilder der gemeinsamen vier Kinder ins Internet gestellt haben, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Die Kindesmutter habe die Trennung jedoch nach Aussagen des 27-jährigen Opfers jedoch nicht akzeptieren können. Daher habe er um ein klärendes Gespräch mit dem Vater in dessen Wohnung in Steinfurt gebeten. Dabei war es zum Gewaltausbruch gekommen.

Vor Gericht gab der Angeklagte an, dass der 27-Jährige bei dem Besuch seine Frau angegriffen und diese geschlagen habe. Daraufhin habe er eingegriffen, sei ebenfalls geschlagen worden und habe sich daraufhin gewehrt. Er gab zu, zwei Mal mit besagter Eisenstange auf sein Opfer eingeschlagen zu haben. „Dann haben mich Frau und Sohn zurückgehalten“, berichtete er.

Der Geschädigte, zugleich Nebenkläger, bestritt, in irgendeiner Form Gewalt ausgeübt zu haben – weder gegenüber des Angeklagten noch gegenüber seiner Frau. Im Gegenteil: Er selbst sei unmittelbar von dem Angeklagten angegriffen worden. Zunächst verbal, dann mit Faustschlägen und schließlich mit besagter Eisenstange. Der Vorwurf, der ihm gemacht worden sei: „Warum hast Du grundlos unsere Tochter verlassen?“

Dies bestätigte die 61-jährige Zeugin. Die Lebensgefährtin des Arbeitgebers des Opfers, die den 27-Jährigen und seine Kinder bei sich aufgenommen hatte, bis diese nach der Trennung eine neue Wohnung finden, war mit dem jungen Mann zu dem Gespräch gefahren. Nach ihren Aussagen sei dieser unmittelbar und mit äußerster Brutalität mit zwei Hieben mit der Eisenstange angegangen worden. Das Opfer sei blutüberströmt gewesen. „Ich war wie gelähmt von dem, was ich da vom Auto aus sah“, berichtete die Angeklagte den Tränen nah.

Die Richterin unterbrach daraufhin die Verhandlung. Nach interner Rücksprache verkündete sie, das Verfahren an das Landgericht Münster abzugeben. Es sei aufgrund der Zeugenaussage ein bedingter Tötungsvorsatz des Angeklagten nicht auszuschließen. Dies zu klären, sei nun Sache der höheren Instanz.