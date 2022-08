Aus Riehemann wird Monegro

Neuer Name, neuer Besitzer: Das Posthotel Riehemann ist verkauft. Der neue Besitzer ist in Steinfurt kein Unbekannter.

Gerüchte machten schon seit Monaten die Runde, jetzt ist es offiziell: Das Posthotel Riehemann an der Münsterstraße hat einen neuen Besitzer. Nach über 40 Jahren haben Beatrix und Paul Riehemann das Haus an die MIH GmbH mit Hauptsitz in Horstmar verkauft. Dahinter steht der aus Montenegro stammende Investor und Gastronom Hajriz Brcvak, in Steinfurt schon seit langem kein Unbekannter mehr.