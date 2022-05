Ausrufezeichen für Kinderrechte

Das Spiel- und Spaßevent „Weltspieltag“ auf dem Sportgelände an der Haselstiege hat am Samstag ein starkes Zeichen für die Kinderrechte gesetzt.

„Wir brauchen Spiel und Bewegung – draußen und gemeinsam“ – unter dieses Motto hat das Deutsche Kinderhilfswerk den Weltspieltag am vergangenen Samstag gestellt. Einen Leitsatz, den Stadtjugendring, städtische Jugendarbeit sowie Kreissportbund (KSB) bei der lokalen Ausgabe zu 100 Prozent erfüllt haben. Knapp 40 Grundschüler, die sich zuvor über ihre Schulen zu der Veranstaltung angemeldet hatten, verbrachten auf dem Sportplatz an der Haselstiege einen abwechslungsreichen Nachmittag, in dem ganz allein sie und die Rechte, die sie als Kinder haben, im Mittelpunkt standen.

Bewegungsdrang

Auf dem weitläufigen Gelände hatten die Veranstalter einige Spielstationen aufgebaut, so dass die Acht- bis Zehnjährigen ihrem natürlichen Bewegungsdrang bestens nachkommen konnten. „In der Coronazeit hat sich da bei vielen Kindern ein Defizit aufgebaut“, so unisono Inken Namockel vom KSB und Michael Horstmann vom Stadtjugendring. Aber es ging an diesem Nachmittag noch um mehr: Nämlich das Bewusstmachen der Rechte, die die jüngere Generation hat und die sie von den Erwachsenen einfordern darf. Zu drei von ihnen – Recht auf Bildung, Recht auf gewaltfreie Erziehung und Recht auf Spiel und Freizeit – erarbeiteten die Dritt- und Viertklässler mit ihren Betreuern kleine Präsentationen. So wurden zu allen Themen Alltagssituationen in der Schule und im Elternhaus nachgespielt, in denen es eben nicht so läuft, wie es eigentlich sein sollte.

Unter den Zuschauern, die diese Szenen zum Nachdenken brachte, war auch Claudia Bögel-Hoyer. Die Rathauschefin nahm sich am Samstag Zeit für die jüngsten Einwohner der Kreisstadt. Zum Abschluss des Weltspieltages gab es sogar eine Fragestunde mit der Bürgermeisterin, in der die Kids ihre Sorgen und Anregungen vortragen konnten. Dabei drehten sich viele Fragen um die Verkehrssituation im Ort. Die Kinder klagten über marode Wohnstraßen, in denen es für sie gefährlich ist, mit dem Rad unterwegs zu sein. Zudem machten die jungen Fragesteller deutlich, dass ihnen die Fahrweise vieler Autofahrer ein Dorn im Auge ist. „Rücksichtslosigkeit ist leider ein weit verbreitetes Phänomen im Straßenverkehr“, pflichtete die Rathauschefin den Kinder bei. Sie notierte sich jede einzelne Anregung und versprach, sich die Situation in den genannten Straßen mit den zuständigen Mitarbeitern im Rathaus anzuschauen. „Erwartet aber nicht von mir, dass ich alle Defizite schon übermorgen beseitigt habe“, bat sie um Verständnis, dass es Zeit und vor allem Geld braucht, weiter an der Verkehrssicherheit zu arbeiten.

Bürgermeisterin

Eine weitere, oft genannte Anregung war die Verbesserung der Spielbedingungen auf diversen Spielplätzen. Und, was auch in Steinfurt fehle, sei ein Spielzeugladen. Claudia Bögel-Hoyer machte den Mädchen und Jungen Hoffnung, dass eventuell durch das Innenstadtförderprogramm eine Lösung kommen könnte. Man müsse aber auch jemanden finden, der einen solchen Laden führe.

Sprach‘ s und reihte sich mit den Teilnehmern ein, zum Abschluss des Spieltages zwei große, bunte Flattertücher zu schwingen und damit zu zeigen: Gemeinsam im Team lässt sich viel bewegen!