Bagno wird zum großen Spielfeld

Vorbereitung auf den Weltkindertag in Steinfurt / Größtes Spielfest 2022 im Kreis

Fast 40 Vertreter verschiedener Vereine, Einrichtungen, Organisationen und Verbände waren am Montagabend ins Martin-Luther-Haus zum ersten großen Vorbereitungstreffen für den Weltkindertag im Steinfurter Bagno gekommen. KSB-Vorstand Stefan Kipp (kl. Bild, l.) und Erster Beigeordneter Michale Schell bedankten sich bei allen Akteuren für die Bereitschaft, an diesem Spielfest mitzuwirken.

Steinfurt ist in diesem Jahr Gastgeber für das größte Spielfest im Kreis. Rund 10.000 kleine und große Menschen werden erwartet, wenn aus Anlass des Weltkindertages die 20. Auflage dieses buchstäblich bewegenden Events im Bagno stattfindet. Corona hatte den Mitwirkenden im vergangenen Jahr einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Die Veranstaltung musste abgesagt werden. Jetzt wird der zweite Anlauf gestartet. Der Termin: 18. September.

„Aktiv und bewegt für Kinderrechte“ ist das Motto des Tages. Er soll nicht nur Spiel, Spaß und Sport für alle Bürger bieten, sondern insbesondere auf die Rechte und Bedürfnisse von Kindern aufmerksam machen. Organisiert werden die Weltkindertag-Aktivitäten wiederum vom Kreissportbund (KSB). Die Schirmherrschaft haben Landrat Dr. Martin Sommer und Steinfurts Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer übernommen.

Der Einladung von Stefan Kipp, Vorstandsvorsitzender des KSB, zu einem Vorbereitungstreffen sind am Montagabend rund drei Dutzend Vertreter aus den unterschiedlichsten Vereinen, Organisationen, Verbänden und Einrichtungen ins Martin-Luther-Haus gefolgt. Alle haben ihre Bereitschaft signalisiert, sich an der Organisation und Durchführung des Weltkindertags zu beteiligen. Die große Breite der Mitwirkenden macht ein vielseitiges Angebot möglich. Das Bagno soll zu einem großen Spielfeld werden. Sportvereine bilden das Grundgerüst. Hinzu kommen unter anderem Kitas, Beratungsstellen, Jugendheime, kirchliche Gruppen und Schulen.

Vieles von dem, was bereits für 2021 vorbereitet worden war, soll im September umgesetzt werden. Schon am Montag hat sich ein buntes und kurzweiliges Aktionsprogramm abgezeichnet. Neben einem Bühnenprogramm soll es jede Menge Vorführungen, Unterhaltung und Informationen an unterschiedlichen Spiel-, Bewegungs- und Kreativstationen geben. Gerechnet wird mit bis zu 100 Ständen. Auch Integration und Inklusion sollen eine bedeutende Rolle spielen. Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit sind weitere Aspekte, die beim Weltkindertag besonders berücksichtigt werden sollen.

„Danke fürs Durchhalten“, bedankte sich Erster Beigeordneter Michael Schell dafür, dass niemand zwischenzeitlich die Flinte ins Korn geworfen und die Energie gespeichert hat, sich für den Weltkindertag in Steinfurt ehrenamtlich ins Zeug zu legen. Stefan Kipp und Martina Rathmann sowie Inken Namockel aus dem KSB-Team appellierten an die Runde, ihre Programmideen zu konkretisieren. Weitere Vorbereitungstreffen sind für den 23. Mai, 22. August und 12. September, jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr, geplant. Die KSB-Geschäftsstelle übernimmt die Koordination, auch was Planung und Durchführung der bewährten „Kita- und Schultour“ und die Kinderkonferenzen zum Weltkindertag betrifft.

Für weitere Infos ist Inken Namockel, 025 51/83 36 34, E-Mail namockel@ksb-steinfurt.de Ansprechpartnerin.