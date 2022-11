Bauminseln sollen Raser stoppen

Die Stadt Steinfurt unternimmt einen weiteren Versuch, den Verkehr auf der Lindesaystraße zu beruhigen. Bauminseln an der Einmündung zum Veltruper Kirchweg und an der Kreuzung mit der Reuterstraße sollen dazu beitragen, dass Pkw- und Lkw-Fahrer nicht länger verleitet werden, auf der bis zu sieben Meter breiten und überwiegend schnurstracks geradeaus verlaufenden Fahrbahn Gas zu geben. Messungen haben ergeben, so führte Technischer Beigeordneter Hans Schröder in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses aus, dass rund 85 Prozent der Autos, die in dem Wohnquartier auf der Strecke zwischen Leerer Straße und Horstmarer Straße unterwegs sind, mehr als Tempo 30 auf dem Tacho haben.

Weil sich herausgestellt hat, dass ein bereits Mitte September vergangenen Jahres vorgestelltes Konzept nicht funktioniert, ist dieser Entwurf noch einmal vom Sendener Fachbüro IBAK überarbeitet worden. Tiefbauamtsleiter Niels Herrmann legte dar, dass der neue Plan nun vorsieht, an zwei neuralgischen Punkten einen größeren Eingriff in den Straßenquerschnitt vorzunehmen. Baumbeete und Fahrbahnmarkierungen sollen die ursprüngliche Fahrbahnbreite deutlich auf 5,5 Meter einengen. Darüber hin­aus sollen drei Meter breite und rot markierte Flächen dazu beitragen, dass Fußgänger die Fahrbahn sicherer überqueren können. Durch Verschwenkungen im Verlauf ändert sich die Verkehrsführung enorm, ist Herrmann überzeugt, dass die „mit relativ einfachen Mitteln“ umzusetzenden Baumaßnahmen Wirkung zeigen und zu einer „entscheidenden Verbesserung“ der Situation beitragen werden.

Was den weiteren Verlauf der Lindesaystraße betrifft, so zeigte Herrmann auf, dass die alten Pflanzkübel aus Beton ausrangiert werden. Sie sollen durch die sogenannten Münsteraner Kegel ersetzt werden. Herrmann wies in diesem Zusammenhang auch daraufhin, dass die untergeordneten und einmündenden Wohnstraße nicht überplant werden sollen.

Der von der Verwaltung vorgelegte Entwurf ist im Bauausschuss einstimmig abgesegnet worden. Auf die Frage von Sebastian Buck (CDU), ob die kalkulierten 100.000 Euro ausreichen würden, antwortete Herrmann: „Für die bauliche Umsetzung sollte es reichen.“

Aus der Beschlussvorlage ging außerdem hervor, dass das Quartier rund um die Ringelnatzstraße nach und nach in den nächsten Jahren ebenfalls verkehrsberuhigt werden soll.