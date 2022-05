Baustart im zweiten Halbjahr

Still ruht der See. Diesen Eindruck vermittelt im Augenblick Steinfurts größte Baustelle, das ehemalige Websaal-Gelände, auf dem der Gesundheitscampus entstehen soll. Wo es im Augenblick hakt und wo das Riesenprojekt gerade steht, erläutert im Gespräch mit dieser Zeitung Jennifer Gräf, Geschäftsführerin der IGP-Projekt GmbH.

Das ehemalige Websaalgelände in Borghorst ist lange abgeräumt. Die Baumaßnahmen sollen in diesem Jahr starten.

ar Borghorst

Im zweiten Quartal sollte der Hochbau für die Pflegeeinrichtungen beginnen. Bislang ist aber offensichtlich noch nichts passiert. Gibt es einen konkreten Termin? Gleiche Frage für den Wohnungsbau, er sollte im dritten Quartal starten.

Gräf: Der Baustart für die Hochbauarbeiten im Bereich SO-Pflege wird in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Leider gibt es Verzögerungen in der Erteilung der Baugenehmigungen, jedoch auch bei der Einholung der Angebote für die Umverlegung des diagonal über das Grundstück verlaufenden Mischwasserkanals. Mit diesen Arbeiten, der neue Kanal wird entlang der Arnold-Kock-Straße und der „neuen“ Rubensstraße verlaufen, soll in eineinhalb bis zwei Monaten begonnen werden. Erst nach dieser Umverlegung kann mit den Bauarbeiten für den Bereich SO-Pflege begonnen werden.

Steht die Eifel-Gruppe als Betreiber für die Reha-Klinik jetzt endgültig fest?

Gräf: Die Eifelhöhenklinik wird nicht Betreiber der Reha-Einrichtung sein, leider konnte keine Einigkeit hinsichtlich des Abschlusses eines Mietvertrages gefunden werden. Wir sind derzeit in Verhandlung mit einem sehr renommierten Betreiber, dessen Name wegen der noch laufenden Gespräche nicht genannt werden darf.

Zum Jahresende sollten Mustermodule für den Hochbau auf dem Gelände ausgestellt werden. Warum hat sich das Teilvorhaben verzögert?

Gräf: Im September 2022 sollen die Mustermodule auf der Baustelle aufgestellt werden. Derzeit finden im Werk Brand- und Schallschutzmessungen statt, die nicht vor Ort ausgeführt werden können.

Gibt es inzwischen konkrete Planungen für den mehrfach angekündigten Ausstellungsraum, in dem sich die Steinfurter über das Projekt informieren können?

Gräf: Die Ausstellung wird innerhalb der Mustermodule erfolgen. Die Planer arbeiten in Abstimmung mit Vertretern der Stadt an dem finalen Fassaden- und Außenanlagendesign. Danach wird es Visualisierungen geben, welche dann auch der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Ist inzwischen entschieden, wie und wo die Holzrahmenmodule für den Hochbau produziert werden, Stichwort Feldfabrik?

Gräf: Das bauausführende Unternehmen MBN wird die Module in Bohmte bei Osnabrück in einer eigens hierfür hergerichteten Montagehalle produzieren.

Wie konkret ist inzwischen die Kooperation mit den örtlichen Stadtwerken für das Energiekonzept?

Gräf: Wir befinden uns mit den Stadtwerken noch in Abstimmung hinsichtlich der Stromlieferungen für das Gelände und auch dem eventuellen Betrieb einer technischen Ladeinfrastruktur. Die Gebäude werden, obwohl die Politik die Förderung gestrichen hat, im KfW-40-Standard errichtet werden und haben so sehr geringe Energieverbräuche. Die Beheizung der Gebäude wird dezentral über sogenannte Luft-Wasser-Wärmepumpen erfolgen.

Die ganze Baubranche stöhnt über wahnsinnige Preissteigerungen. Wie beurteilen Sie die Situation?

Gräf: Die Baukostensteigerungen gehen natürlich auch nicht an uns spurlos vorüber. Gemeinsam mit MBN arbeiten wir an Lösungen, diese Kostensteigerungen zu kompensieren, jedoch rechnen wir mit Kostensteigerungen zwischen 15 und 25 Prozent je nach Gewerk gegenüber unserer Kalkulation aus dem vergangenen Jahr. Natürlich müssen und werden wir diese Kostensteigerungen auch in großen Teilen an unsere Mieter weitergeben.

Ist die Altlastensituation mittlerweile entschärft?

Gräf: Die Altlastensituation ist mittlerweile entschärft, alle schädlichen Bodenverunreinigungen wurden beseitigt. Die Menge und damit auch die Kosten haben sich gegenüber der ersten Einschätzung fast verdoppelt. Nunmehr steht „nur“ noch der Mineralöltank unterhalb des Pförtnergebäudes zur Entsorgung an.