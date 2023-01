Bereits 24 neue Geflüchtete in diesem Jahr

Das Ludwighaus in Burgsteinfurt ist wieder bewohnt. 30 Menschen, die aus ihren Heimatländern geflüchtet sind, leben dort. „Die Unterbringung dort ist vergleichbar mit der in einer Sporthalle“, sagt Michael Schell.

24 Flüchtlinge – elf allein am Montag – sind in den ersten Wochen des noch jungen Jahres 2023 nach Steinfurt gekommen. Sie alle sind dem Krieg in der Ukraine entkommen. Diese Zahlen nannte am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung Michael Schell, Erster Beigeordneter der Stadt Steinfurt.

Insgesamt leben derzeit nach Angaben von Schell 514 Menschen, die geflüchtete sind, in städtischen Unterkünften. 298 aufgenommene Männer, Frauen und Kinder kommen aus der Ukraine, 284 aus anderen Ländern, in erster Linie sind das Syrien, Afghanistan, der Irak und der Iran. Einige Flüchtlinge, zumeist Ukrainer, seien auch privat untergebracht. Und: Es wohnen wieder Menschen, die ihr Heimatland verlassen haben, im Ludwigshaus in Burgsteinfurt. 30 waren es am Montag an der Zahl. „Die Unterbringung dort ist vergleichbar mit der in einer Sporthalle“, erläuterte Michael Schell.

Herausforderung für die Stadt

Die Stadt sucht nach wie vor privaten Wohnraum. Wer den zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich mit Isabell Schiemann im Rathaus unter Telefon 02552/925 333 in Verbindung zu setzen.

24 geflüchtete Menschen innerhalb von vier Wochen, die Steinfurt zugewiesen worden sind – sind das viele? „Nein“, antwortete Michael Schell, „diese Zuweisungszahl ist eher durchschnittlich.“ Wie viele Menschen die Stadt in diesem Jahr noch werde aufnehmen müssen, können niemand vorhersagen. Es hängt von der Entwicklung der Kriege, gewalttätigen Auseinandersetzungen und Verfolgungen in vielen Ländern ab. Auf die Stadt, so Schell, könne noch einiges zukommen.