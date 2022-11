„Best of“ hält Publikum in Atem

Eine beeindruckende Show hat die Tanzsportabteilung in der Buchenberghalle geboten. Das „Best of“ hat zweimal die Halle an der Buchenberg-Realschule gefüllt.

TVB-Tanzsportabteilung bietet beeindruckende Show in der Buchenberghalle

Bunte Scheinwerfer und dichter Nebel haben für eine bemerkenswerte Atmosphäre in der Buchenberghalle während der TVB-Tanzshow gesorgt.

Ein illustres Szenario hat das Publikum am Samstag und Sonntag in der Buchenberghalle erwartet. Die Mitte war zur Tanzfläche erklärt. Bunte Scheinwerfer, rotierende Spots haben die Sportstätte in diffuses Licht getaucht. Eine Nebelmaschine sorgte dafür, dass alles noch geheimnisvoller wirkte.

Dann begrüßte Carsten Blanke, Vorstandsvorsitzender des Turnvereins Borghorst, die beachtliche Schar der Gäste. Der Titel „The Show must go on“, die Schau muss weitergehen, spiegelte eine alte Artistenweisheit wider. Wenn die Aufführung ins Stocken gerät, einfach weitermachen.

Diesmal war es Corona, die den TV, wie viele andere auch, ausgebremst hatte. „Schön, dass es endlich funktioniert“, betonte Blanke und wünschte gute Unterhaltung und ganz viel Spaß.

Dann hat das Publikum ein buntes Kaleidoskop aus Darbietungen erlebt, das „Best of“ aus dem Repertoire der Showtanzabteilung des Borghorster Turnvereins unter Leitung von Sabine Bernius. Der Mix aus Tänzen von 2015, 2017 und 2019 überzeugte. Jung und Alt waren beeindruckt.

Schaurig schön war die Piratengruppe aus dem „Fluch der Karibik“ in aufwendigen Kostümen und irgendwie einfach nur toll. Beim Rückblick auf „Die Welt ist bunt aus 2015“ wirbelten asiatisch gekleidete Tänzerinnen übers Parkett. Im Anschluss haben sie afrikanisches Flair in der Turnhalle verströmt. Auch den Ureinwohnern Amerikas hat die TVB-Tanzsportabteilung eine Hommage gewidmet. Fantasievolle Kostüme, ausgefeilte Choreographie – das Gesamtbild war beeindruckend. Detlev Viefhues hatte mit Lichteffekten optische Akzente gesetzt, die die Aufführung zu einer runden Sache werden ließen.

2019 hatten sich die Tanzgruppen einiger „Greatest Hits“ aus der Popmusikszene angenommen, was sie am Wochenende noch einmal aufleben ließen. Das Abba- und Michael-Jackson-Medley waren sicher ein Highlight.

Sabine Bernius machte deutlich, dass „herausfordernde Monate“ hinter den Mitwirkenden gelegen haben. Nachdem die Idee zur Show 2019 geboren war, hatte die Pandemie für eine Zwangspause gesorgt. „Zuerst war kein Training möglich, dann nur online oder auf dem Schulhof“, erklärte die Tanzleiterin und gestand, dass sie zwischendurch schon nicht mehr daran geglaubt hatte, dass die Abteilung es noch bis zu einer Vorstellung schaffen werde.

Das Publikum war den Veranstaltern dankbar, dass sie es mit ihrem „Best of“ dennoch geschafft haben. Es wurde reichlich anerkennender Applaus gespendet.