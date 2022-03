Bezirksregierung sorgt für Dämpfer

Es sollte die Maßnahme werden, die konkret mit baulichen Veränderungen den Start des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) in der Kreisstadt markiert: das Starterprojekt „Aufwertung des Ortseingangs Burgsteinfurter Straße in Borghorst“. Doch nach dem positiven Votum der Politik (wir berichteten) und dem Einreichen der umfangreich erarbeiteten Antragsunterlagen im vergangenen Jahr wird es mit der von der Verwaltung erhofften Aufnahme in das Städtebauförderprogramm 2022 der Bezirksregierung nun doch nichts werden.

Es sollte die Maßnahme werden, die konkret mit baulichen Veränderungen den Start des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) in der Kreisstadt markiert: das Starterprojekt „Aufwertung des Ortseingangs Burgsteinfurter Straße in Borghorst“. Doch nach dem positiven Votum der Politik (wir berichteten) und dem Einreichen der umfangreich erarbeiteten Antragsunterlagen im vergangenen Jahr wird es mit der von der Verwaltung erhofften Aufnahme in das Städtebauförderprogramm 2022 der Bezirksregierung nun doch nichts werden. Mehr noch: Das gesamte ISEK-Paket, bestehend aus zahlreichen weiteren Einzelmaßnahmen für die kommenden Jahre, ist zunächst zurückgestellt. „Die Regierungspräsidentin hat uns jetzt mitgeteilt, dass eine Berücksichtigung in diesem Jahr wegen Geldmangel nicht erfolgen kann“, gab Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer am Mittwoch während einer Pressekonferenz den Inhalt einer für alle Beteiligten doch ernüchternden Nachricht aus Münster wieder.

Die Hoffnung war groß, nachdem man bereits im Jahr zuvor aus Mangel an Fördermitteln die Aufforderung des Geldgebers zur Kenntnis nehmen musste, sich bei den ISEK-Projekten einzuschränken, dass es in diesem Jahr etwas werden würde mit dem Programmauftakt zu dem Städtebauförderprogramm, mit der die Innenstadterneuerung zunächst Borghorsts und später Burgsteinfurts eingeläutet werden soll.

Indes: Claudia Bögel-Hoyer, der Erste Beigeordnete Michael Schell und auch Baudezernent Hans Schröder haben sich ihren Optimismus bewahrt. „Natürlich ist die Enttäuschung da, aber wir bleiben nach dem Motto ,Aufgeschoben ist nicht aufgehoben‘ weiter am Ball“, zeigt sich die Rathauschefin fest entschlossen, den bereits 2020 eingeschlagenen Weg weiter verfolgen zu wollen. Michael Schell ergänzt: „Wir gehen jetzt davon aus, dass das Gesamtpaket im kommenden Jahr angenommen wird.“

Bis dahin die Hände in den Schoß legen möchte die Verwaltung allerdings nicht. Statt das mit vielen baulichen Maßnahmen verknüpfte Starterprojekt Burgsteinfurter Straße, das die Stadt nach der Absage aus Münster bei einer Umsetzung teuer selbst bezahlen müsste, wird ein anderes Projekt vorgezogen: Die planerische Entwicklung der „Stadtachse Borghorst“. Die im Ursprung auf Hans Schröder zurückgehende Idee gilt als Grundgerüst für die Innenstadtentwicklung Borghorsts in den kommenden Jahren und darüber hinaus. Das Geld dafür wird die Stadt zunächst vorstrecken, um es später über das ISEK-Förderung zu refinanzieren.

Das Projekt soll für die Aufnahme ins Städtebauförderprogramm des Landes für 2023 vorbereitet werden. „Wir werden dafür eine Mehrfachbeauftragung an Fachbüros auf den Weg bringen, die Vorentwürfe nach unseren Vorgaben ausarbeiten sollen“, kündigte Schröder an. Kriterien sind unter anderem eine attraktive Wegeführung, klimaresiliente Begrünung, barrierearme Gestaltung und eine insgesamt eine hohe Aufenthaltsqualität des Gestaltungsbereichs.

Schon in der kommenden Woche soll diese Strategie dem Planungsausschuss mit dem Ziel vorgestellt werden, der Verwaltung einen entsprechenden Handlungsauftrag zu erteilen.

„Ja“, gesteht Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer ein wenig selbstkritisch ein, man sei mit dem ISEK im Vergleich zu anderen Kommunen, die ganz offensichtlich bei der Mittelvergabe 2022 bessere Karten als die Kreisstadt hatten, zeitlich im Hintertreffen. Doch wolle man den Erneuerungsprozess, der jetzt nicht nur mit dem ISEK in Gang gebracht worden ist, unbedingt fortsetzen. „Es gilt, eine Unterbrechung zu vermeiden, daher ziehen wir jetzt eine andere Maßnahme vor“, ergänzt Michael Schell.

Technischer Beigeordneter Hans Schröder spricht von einem „Weg, der einen langen Atem erfordert“, den es zu gehen jedoch lohne. Zugleich sei es aber auch angebracht, bei der Stadtentwicklung nicht nur allein auf Fördermittel zu vertrauen, sondern die eigene Finanzkraft zu stärken und private Investoren mit ins Boot zu holen.