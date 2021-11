„Bildung muss kostenlos sein“

Stevens Gomes will für die SPD in den Landtag. Aber als die Partei ihn auf Kreisebene am Dienstagabend nominierte, da ging die Entscheidung „wie ein Film“ an ihm vorbei. Der bald 41-jährige Kommunalpolitiker aus Greven wird am 15. Mai gegen die ehemalige Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking antreten. Eine gewaltige Hürde.

