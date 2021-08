Bürger an Windenergie beteiligen

Auf Einladung des Steinfurter Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen fand auf dem Denkmalpflege-Werkhof in Hollich der zweite Steinfurter Klimadialog statt. Als Dialogpartner waren die beiden Bundestagskandidaten der Grünen Alexandra Schoo (Wahlkreis Steinfurt 1/ Borken 1) und Jan-Niclas Gesenhues (Wahlkreis Steinfurt 3) dabei sowie Betreiber von Bürger-Windparks in und um Steinfurt. Thema der Veranstaltung war die Energiewende und dort besonders der Ausbau von Windenergie. Über die Dringlichkeit des Ausbaus und die Verzweiflung an den bürokratischen Hürden waren sich die Beteiligten einig. Die Frage war also nicht das Ob, sondern das Wie: Wie können Genehmigungsverfahren beschleunigt werden? Und wie können die reichen und guten Erfahrungen der Steinfurter Bürger-Windparks auf Bundesebene gebracht werden?

