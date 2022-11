Bürgermeisterin unterschreibt bei den Wilmsbergern

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hatte Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer zum traditionellen Schützenempfang in den Bürgersaal des Rathauses eingeladen. Rund 80 Gäste waren gekommen, hörten sich die Ansprachen von der ersten Bürgerin der Kreisstadt, vom Vorsitzenden der Vereinigten Schützengesellschaft Borghorst, Matthias Heerdt. und von Horst Neier, von der Interessengemeinschaft der Burgsteinfurter Schützenkönigspaare, an. Anschließend gab es im Eingangsbereich des Rathauses noch ein gemütliches Beisammensein.

Seit 1976 findet jedes Jahr der Schützenempfang im Bürgersaal des Rathauses statt. Dazu sind jedes Mal die aktuellen Königs- und Kaiserpaare und die Vorsitzenden der 14 Steinfurter Schützenvereine eingeladen. Komplettiert werden die gekrönten Häupter vom Stadtprinzenpaar mit Zeremonienmeister, der Stadtkaiserin und dem Stadtoberst.

Anblick

„Ich freue mich sehr, dass wir uns heute Abend nach zwei Jahren Pause im Bürgersaal wiedertreffen dürfen. Dieser Anblick fasziniert mich immer wieder. Ihr seht toll aus. Schön, dass Ihr da seid. Ein herzliches Willkommen“, hat Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer im Beisein der Verwaltungsspitze und ihrer 2. Stellvertreterin, Karin König, am Freitagabend ihre rund 80 Gäste anlässlich der 45. Auflage des traditionsreichen Schützenempfangs begrüßt. „Auch Corona und die vielen Krisen haben uns nicht klein gemacht“, fügte Bögel-Hoyer an und ergänzte, dass sie auf die ehrenamtliche Hilfsbereitschaft der Schützen beim Stab für Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) der Kreisstadt zähle: „Der Kreis plant sogenannte Leuchttürme, zu denen dann Bürgerinnen und Bürger kommen können, um sich beispielsweise aufzuwärmen, etwas zu essen zu bekommen oder medizinisch versorgt zu werden.“

Dreigestirn

Die Bürgermeisterin wies auf die bevorstehende Proklamation des Dreigestirns am Samstag (12. November) auf der Bühne am Rathaus hin: „Ich erinnere mich gut, wie es vor zwei Jahren war. Das war eine sehr schöne Sache und eine schöne Runde. Ich freue mich darauf, Euch wieder in großer Zahl dort begrüßen zu dürfen.“ Darüber hinaus habe sie mit Freude in der Lokalzeitung gelesen, dass Frauen ab sofort auch Mitglied der Wilmsberger Schützen werden können. „Ich biete an, die erste Frau der Wilmsberger Schützen werden zu dürfen.“ Deren Vorstand winkte sogleich mit einem Mitgliedsantrag.

Gedenkminute

Der Vorsitzende der Vereinigten Schützengesellschaft Borghorst, Matthias Heerdt, bat zunächst um eine Gedenkminute für den am 18. Oktober verstorbenen Ehrenpräsidenten der Vereinigten Schützen, Helmut Humpohl. Heerdt verteidigte die Schützen, die trotz weltweiter Krisen ihre Feste feiern: „Nach den Entbehrungen der vergangenen Jahre und einer ungewissen Zukunft brauchen wir diese Feiern unbedingt und fiebern ihnen entgegen.“ Der Vorsitzende bedankte sich dabei für die Unterstützung der Bürgermeisterin. „Unsere Schützenvereine von Burgsteinfurt und Borghorst müssen zusammenrücken, um Synergien aufzuzeigen und das Schützenwesen wirtschaftlich nutzbar machen zu können“, meinte Heerdt und nannte als Beispiel die Gründung der KG Steinfurt im kommenden Jahr. „Wir alle werden auf eine harte Probe gestellt. Ich hoffe, dass wir alle Feste feiern können wie geplant“, sagte Horst Neier

von der Interessengemeinschaft der Burgsteinfurter Schützenkönigspaare.