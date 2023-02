Bürgersaal: Sesseltausch ist komplizierte Angelegenheit

Nach rund 50 Jahren kann man darüber nachdenken, die Sitzgarnitur im heimischen Wohnzimmer auszutauschen. So auch im Rathaus, wo in der guten Stube die dicken braunen Ledersessel samt dazugehörigen Tischen Abnutzungserscheinungen zeigen. Es ist gar nicht so lange her, da hat sich ein Gast im Bürgersaal einen Holzsplitter von einer Tischplatte in den Finger gejagt. 140.000 Euro stehen für neues Mobiliar samt Boden im Haushalt für dieses Jahr. Ob es allerdings mit einem Sesseltausch etwas wird, das ist für Thomas Denker, Fachbereichsleiter für Innere Dienste, mehr als fraglich.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper