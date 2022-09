Caritas war „das Herzstück seines christlichen Lebens“

Karl Holthaus ist tot. Der langjährige Pfarrer von St. Nikomedes ist am Sonntag im Alter von 91 Jahren verstorben. Die Nachricht hat nicht nur in der katholischen Pfarrgemeinde, sondern weit darüber hinaus viele Menschen traurig gemacht.

In ersten Reaktionen wurde Holthaus großer Respekt sowohl für seine seelsorgerische Arbeit als auch seinen Einsatz für das Gemeinwohl gezollt. Dr. Jochen Reidegeld, der sich am Sonntag von St. Nikomedes verabschiedet hat, würdigte insbesondere den Einsatz seines Vorgängers für Menschen, die ausgegrenzt und am Rand stehen. Sie in die Mitte zu holen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen, das sei „das Herzstück seines christlichen Lebens“ gewesen. Der Aufbau der Caritas in Steinfurt sei im wesentlichen auch seinem unermüdlichen Antrieb zu verdanken. Sein Gottvertrauen sei unerschütterlich gewesen. Holthaus sei den Menschen immer aufgeschlossen begegnet und habe sich leidenschaftlich für seinen Glauben, seine Überzeugungen und Werte eingesetzt. „Ich freue mich, dass der liebe Gott mich gut geleitet hat – auch wenn er einen manchmal auf den Bauch fallen lässt. Auch das habe ich erlebt“, hat er einmal gesagt.

Verwaltungsaufgaben

Karl Holthaus wurde am 5. April 1931 in Rheine geboren. Als Kind hat er den Zweiten Weltkrieg erlebt. „Die Menschenverachtung der Nazis hat mich schon als Kind geprägt“, hat er gesagt. Nach dem Abitur hat er 1953 das Theologie-Studium in Münster aufgenommen. Das „spirituelle Zusammenleben“ im Borromaeum bezeichnete er als wichtige Etappe auf seinem Weg, Priester zu werden. Am 21. Februar 1959 wurde er unter anderem mit den späteren Bischöfen Lettmann und Kamphaus geweiht. Nach einer Vertretung in St. Lambertus Ochtrup hat er 1959 seine erste Kaplanstelle in St. Ludgerus Ahlen angetreten. 1963 wurde Holthaus Religionslehrer an den Kaufmännischen Unterrichtsanstalten des Kreises Beckum und Subsidiar in St. Joseph in Ahlen. 1970 kehrte er in die seelsorgerische Arbeit zurück und wurde Pfarrer in St. Nikomedes in Borghorst, damals eine der größten Gemeinden im Bistum Münster. Dieses Amt hat er bis zu seiner Emeritierung 2001 ausgeübt.

Krankenhaus

Ausgerechnet, was ihm anfangs am meisten abverlangte, wurde so etwas wie ein neues Fachgebiet: Als Leiter der Pfarrei war er nicht nur in pastoralen, sondern auch mit Verwaltungsaufgaben betraut. Bei der Herausforderung, plötzlich auch verantwortlich für Schulen, Kindergärten und mit dem Marienhospital auch für ein ganzes Krankenhaus zu sein, hat ihm, wie er einst erklärte, ein Talent geholfen, gut wirtschaften zu können. Sein Rat und sein Wissen waren gefragt. Unter anderem war Karl Holthaus 30 Jahre Vorstandsvorsitzender des Dekanatscaritasverbands Steinfurt, 22 Jahre Mitglied im Diözesansteuerrat, zehn Jahre Sprecher aller katholischen Krankenhäuser des Bistums und 24 Jahre Vorstandsvorsitzender der „Bistumsbank“ DKM Darlehenskasse Münster, die rund drei Milliarden Euro verwaltet hat. Als Chef des Caritasverbands hat er dessen Struktur umgekrempelt.

Aus dem einst ehrenamtlich geleiteten Verbund wurde ein gemeinnütziges Wirtschaftsunternehmen mit Hunderten von Mitarbeitern, vielen Häusern, vom Kindergarten bis zum Seniorenheim, und Aufgabenbereichen. Bei vielen der Einrichtungen war Holthaus oberster Bauherr, etwa beim Heinrich-Roleff-Haus oder den Caritas-Werkstätten in Langenhorst und Burgsteinfurt. Für sein Engagement ist er 2004 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden.

Bischof Lettmann

Bis ins hohe Alter hat Karl Holthaus am Leben der Pfarrei teilgenommen, hat sich in Vereinen und Organisationen, soweit er konnte, eingebracht. Zum Diamantenen Priesterjubiläum 2019 würdigte Bischof Dr. Felix Genn Karl Holthaus als Mann, der durch sein Zeugnis den Menschen „die Weisheit Gottes“ näher gebracht habe: „Dafür werden ihnen viele dankbar sein.“