Claus Muchow löst Ulrich Hoyer ab

Die Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsverbandes Burgsteinfurt hat ganz im Zeichen von Abschied und Neuwahlen gestanden. Ulrich Hoyer, der sechs Jahre Vorsitzender war, hat das Amt wie angekündigt niedergelegt. In seiner Abschiedsrede erinnerte er an die kritische Situation, in der sich der Ortsverband zu Beginn seiner Amtszeit 2016 befunden hatte: „Wenn Du es nicht machst, dann stirbt diese Ortsgruppe!“ So dramatisch sei ihm diese Spitzenfunktion damals angetragen worden. Nach einer kurzen Bedenkzeit hatte sich der Ehemann von Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer entschlossen, den Einstieg als „leitendes Greenhorn“ in die Rot-Kreuz-Kameradschaft zu übernehmen. Überzeugt hatte ihn, so Hoyer „das Engagement vieler junger Leute, die Ihren Erste-Hilfe-Koffer packen, wenn andere feiern gehen.“

1284 Blutspenden

Dass auch das DRK-Familienzentrum an der Johanniterstraße zu seinem neuen Aufgabenbereich gehört, hat Hoyer praktisch nebenbei erfahren. Er schulterte alle Aufgaben erfolgreich, wie sich an den positiven finanziellen Bilanzen und der guten Stimmung innerhalb der Kameradschaft bei der Versammlung zeigte. Hoyer drückte es so aus: „Jetzt ist der richtige Moment zu gehen, weil ich zufrieden bin und den bestmöglichen Nachfolger gefunden habe. Ich konnte einen hoch motivierten DRK-Verein übergeben, bei dem alles stimmt.“ Womit niemand anderer als Bundesverdienstkreuz- und Bambi-Preisträger Claus Muchow gemeint ist. Somit war die Wahl Muchows zum neuen Ersten Vorsitzenden reine Formsache – und eine große Freude für die DRK-Gemeinschaft. Und auch bei den anderen Ämtern, die zur Wahl standen, folgten die Versammelten den Vorschlägen des Vorstandes. Stellvertretender Vorsitzender wurde Rechtsanwalt und Notar Thomas Kreyenkötter, der den Ortsverband und die DRK-Kita auch als Rechtsbeistand vertritt. Veronika Strunck wurde als Schatzmeisterin im Amt bestätigt, sie hatte den Anwesenden zuvor die Bilanzen von Ortsverband und Kita präsentiert. Auch Schriftführerin Annette Wolters wurde in krankheitsbedingter Abwesenheit wiedergewählt.

Wahlen

Auf besonderes Interesse stieß der Bericht der Leiterin des DRK-Familienzentrums, Bärbel Steinfeld. Die pädagogische Arbeit dort wird noch immer durch einen gewaltigen Wasserschaden innerhalb des Gebäudes beeinträchtigt. Dazu kommt, dass immer mehr sehr junge Kinder in der Kita aufgenommen werden, die einen hohen Betreuungsbedarf erfordern. Unter diesen Belastungen zeigte sich die Kita-Leiterin froh, über einen überdurchschnittlich guten Personalschlüssel zu verfügen.

DRK-Familienzentrum

Die DRK-Abteilungen Rotkreuzgemeinschaft, Breitenausbildung und Blutspende litten während der Corona-Zeit unter den bekannten Widrigkeiten, wie kurzfristig ausfallende Erste-Hilfe-Kurse oder Blutspenden. Inzwischen laufen diese Kernaufgaben wieder nahezu reibungslos. Mit 1284 Blutspenden gab es in 2021 sogar einen neuen Rekord.

Bevor der Ortsverein zum gemütlichen Teil des Abends überging, sind noch langjähriger Mitglieder geehrt worden: Seit 25 Jahren sind Nils Beuke und Holger Kersken Teil der Gemeinschaft. Rosemarie Kersken bringt es auf 50 Jahre. Alle Jubilare wurden von Claus Muchow mit einem Präsent, Urkunde und Anstecknadel ausgezeichnet.