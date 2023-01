Ex-Bundesgesundheitsminister bittet um Entschuldigung

So ein Neujahrsempfang ist klassischerweise der Moment, in dem der Gastgeber Danke sagt. An die Mitarbeiter für die geleistete Arbeit oder an die Geschäftspartner für das entgegengebrachte Vertrauen. Im Heinrich-Roleff-Haus stand in diesem Jahr eine Entschuldigung ganz oben auf der Tagesordnung. Und die kam von Jens Spahn, in der alten Bundesregierung der Gesundheitsminister, der die Entscheidungen rund um die Corona-Pandemie zu verantworten hatte. „Mit dem Wissen von heute würden wir vieles wahrscheinlich anders machen“, gab der CDU-Bundestagsabgeordnete für den örtlichen Wahlkreis zu. Dafür möchte er um Verzeihung bitten.

