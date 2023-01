Dank Spende großen Schritt getan

Die Schule in der digitalen Entwicklung unterstützen: Hierauf zielte im vergangenen Frühjahr eine Spende der in Steinfurt ansässigen Fabrici-Stiftung an das Gymnasium Arnoldinum. Über den Stand der Entwicklung vor Ort informierte sich jetzt Martino Fabrici, alleinberechtigter Vorstand der Stiftung, bei einem Besuch in der Bildungseinrichtung.

Ausstattung mit digitaler Displaytechnik abgeschlossen

In den vergangenen Jahren war das Gymnasium bereits von der Stadt Steinfurt in Teilen mit einer neuen Präsentationstechnik ausgestattet worden, die aus IPads, Großdisplays und Apple-TV besteht. Durch die Spende der Fabrici-Stiftung konnte die Ausstattung mit digitaler Displaytechnik vollständig abgeschlossen werden. Für alle Unterrichtsräume ist sie somit vorhanden.

Beamer und Overheadprojektoren sind Vergangenheit

Nach den ersten, laut Mitteilung des Gymnasiums Arnoldinum äußerst positiven Erfahrungen in einzelnen Räumen freuen sich Schüler wie Lehrkräfte nun auf den Digitaleinsatz in allen Räumen. „Beamer-Einsatz und die Overheadprojektoren werden nunmehr der Vergangenheit angehören und die pädagogisch-didaktischen Einsatzmöglichkeiten haben sich entscheidend verbessert“, führt die Schule hierzu aus. Mithilfe der großzügigen Stiftungsspende sei das Gymnasium einen großen Schritt im Bereich moderner digitaler Präsentationstechnik vorangekommen.

Martino Fabrici unterstrich bei seinem Besuch, dass ihm und der Fabrici-Stiftung die Förderung von Schulen in der Medienausstattung sehr wichtig seien. Auch in Zukunft, versicherte er, werde er die Schulen in Steinfurt zu unterstützen versuchen.