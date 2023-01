Das besondere Nachbarschaftstreffen

Die Frauen, die am Tisch sitzen, sind sich vertraut. Eine neue Familie kommt zur Tür rein – und ist gerne gesehen. „Das ist hier wie ein Freundeskreis, es ist wie ein Nachbarschaftstreffen“, sagt Samira Sheydaei. Sie ist Deutsche, wurde in Marokko geboren. Alle 14 Tage ist das Begegnungscafé Tea & Talk geöffnet. Das gibt es schon lange – es hat sich im Laufe der Zeit verändert.

Die Atmosphäre im Evangelischen Gemeindezentrum an der Fürstenstraße ist wunderbar entspannt. Es ist Donnerstag, kurz nach 17 Uhr. Einige Kinder sitzen mit Lina Zimmermann am Tisch und spielen „Mensch ärgere dich nicht“. Sie haben sichtlich Spaß. Es ist auffallend ruhig an diesem Spieltisch – kein Geschrei, keiner ärgert sich, wenn er von einem Mitspieler „rausgeschmissen“ wird. Mütter und auch ein Vater haben mit weiteren Kindern und Jugendlichen an einem größeren Tisch etwas entfernt Platz genommen. Sie essen Plätzchen und trinken Kaffee oder Tee und Wasser. Ein bisschen ist es – zum Teil – ein Kommen und Gehen.