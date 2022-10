Das Lampenfieber steigt von Tag zu Tag

Auf ein abwechslungsreiches Konzert dürfen sich die Besucherinnen und Besucher am 22. Oktober freuen: Dann lädt der MGV Borghorst in die Mensa des Städtischen Gymnasiums ein.

Der MGV Borghorst probt mit Chorleiter Andreas Pauk (r.) weiterhin in der Gaststätte Börger für sein Jubiläumskonzert am 22. Oktober (Samstag) in der Mensa des Städtischen Gymnasiums Borghorst.

Männerchöre gelten allgemeinhin als angestaubt. Nun feiert der MGV Borghorst in diesem Jahr tatsächlich sein 150-jähriges Bestehen mit einem großen Konzert am 22. Oktober (Samstag) ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) in der Mensa des Städtischen Gymnasiums. Es werden jedoch keine traditionellen Volkslieder wie beispielsweise „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ oder „Sah ein Knab ein Röslein stehn“ vorgetragen, sondern deutsche Schlager und Popsongs, die in den Charts „durch die Decke“ gingen. Das Motto der „150 Jahre-Jubiläums-Show“ lautet „Stärker als die Zeit“, das sich an den Titel des 36. Studioalbums des deutschen Rocksängers Udo Lindenberg mit dem gleichnamigen Song orientiert.

Dabei steht der 28- bis 30-köpfige Männerchor an diesem Jubiläumsabend nicht alleine auf der Bühne. „Wir haben befreundete Sängerinnen und Sänger, die uns an diesem Abend als Solisten unterstützen“, unterstreicht Chorleiter Andreas Pauk, dass das Konzert eine sehr bunte Ausrichtung erhält und richtig Fahrt aufnehmen wird. „Auf der Bühne wird sehr viel Abwechslung geboten“, betont der 1. Vorsitzende Helmut Tegethoff. So werden auch „Bass & Bässer“ ihren kabarettistischen Anteil haben. Die Chormitglieder Martin Bußmann und Clemens Klamra werden das Konzert wieder moderieren. Gesangssolisten sind Wilfried Stening aus Ochtrup, Annika Ahlers aus Neuenkirchen, Daniela Pauk aus Ochtrup, Tochter des Chorleiters, und Manfred Baltes vom MGV.

Eine dreiköpfige Band mit einem Gitarristen, Bassisten und Schlagzeuger sorgt für den Rhythmus. Saxofonist Johannes Bußmann und Flötist Jochen Knöchel aus den eigenen Reihen ergänzen die Rhythmusgruppe. Kirsten Reinke und Ingo Davids (Bass & Bässer) werden das Duett „Somethin’ Stupid“ von Nicole Kidman und Robbie Williams singen.

Neben Songs von Udo Lindenberg werden einige Lieder von Roland Kaiser, Howard Carpendale, Udo Jürgens oder Peter Maffay vorgetragen. „Wir haben auch eine keltische Ecke mit Songs von Santiano oder den Kellys eingebaut“, erklärt Andreas Pauk. Für das Jubiläumskonzert hat der MGV Borghorst ein Gesangsheft mit allen Songs für seine Chormitglieder drucken lassen. „Wir rechnen mit rund 500 Chorbegeisterten, die davon ausgehen müssen, nicht vor 22.45 Uhr nach Hause zu kommen“, sagt Helmut Tegethoff tolle Musik und Gesang voraus.

Das nächste Konzert des MGV nach diesem Jubiläums-Auftritt ist für den 22. April 2023 geplant.

Die Eintrittskarten kosten 14 Euro im Vorverkauf und 16 Euro an der Abendkasse. Gekaufte Karten aus 20 20/21 bitte vorher kostenlos eintauschen. Kartenvorverkauf und Umtausch: Büchereck, Münsterstraße 30 und bei den Sängern.