Den Wärmeverlusten auf der Spur

Steinfurt

In der kalten Jahreszeit laufen Heizungen auf Hochtouren. Mit den aktuell hohen Energiekosten lohnt es sich, Wärmelecks in der Gebäudehülle aufzuspüren und die Ursachen zu beheben. Einen Einstieg für gezielte Modernisierungsmaßnahmen bietet die kreisweite Thermografie-Aktion, die von der Stadt Steinfurt in Zusammenarbeit mit dem Verein „energieland2050“ und den weiteren kreisangehörigen Kommunen angeboten wird.