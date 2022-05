CDU und Grüne wollen Solaranlagen in der Burgsteinfurter Altstadt erlauben

Ist das Verbot von Solaranlagen auf den Dächern in der Burgsteinfurter Altstadt noch zeitgemäß? Grüne wie CDU stellen den Paragraphen neun, Absatz vier der Gestaltungssatzung in Frage und regen eine Diskussion darüber an. Sie soll im nächsten Planungsausschuss geführt werden.

Die Grünen gehen in ihrem Antrag einen Schritt weiter als die Christdemokraten. So fordern sie eine komplette Streichung des Verbots, wollen die energiebringenden Paneele nur auf denkmalgeschützten Häusern nicht erlauben. Die CDU hingegen möchte eine „moderate Novellierung der Gestaltungssatzung“, mit der der Solarenergieerzeugung in angemessener Art und Weise Rechnung getragen werden könne.

Parallel hat die Verwaltung die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Aufstellen von Solaranlagen in einem Papier zusammengefasst. Fazit: Auf Dächern sind die umweltfreundlichen Energieerzeuger prinzipiell genehmigungsfrei. Die Gemeinden können aber die Zulässigkeit über Bebauungspläne oder Gestaltungssatzungen regeln. Wie das im Falle der Altstadt von Burgsteinfurt im Jahr 2002 geschehen ist.

Diese 20 Jahre alte Regelung ist nach Meinung von CDU und Grünen nicht mehr zeitgemäß. Wie die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in ihrem Antrag erläutert, gleich aus mehrerlei Hinsicht. An erster Stelle steht da der Klimawandel, gefolgt von Energieautarkie vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs und des finanziellen Einsparpotenzials für die Bürger. Außerdem müsse auch in der Burgsteinfurter Altstadt die Möglichkeit eingeräumt werden, E-Autos oder -Bikes umweltfreundlich aufzuladen. Generell, so die Grünen, berge die Altstadt ein „hohes Solarpotenzial“.

Ähnlich argumentieren die Christdemokraten. Die geltende Regelung sei nicht mehr zeitgemäß. Den Bewohnern der Altstadt dürfe nicht verweigert werden, sich selbst mit Energie zu versorgen. Andererseits müsse die „wunderschöne Bausubstanz“ erhalten und respektiert werden.

Nutznießer einer Neuregelung wäre auch das Fürstenhaus, das erste Schritte zur Klimaneutralität eingeleitet und Interesse bekundet hat, auf den eigenen Immobilien, die nicht so im Blickfeld liegen, Solaranlagen installieren zu wollen, wie Erbprinz Carl Ferdinand gegenüber dieser Zeitung erklärte.