„Die Kinder dort haben nichts“

Die Steinfurter mit türkischen und syrischen Wurzeln haben große Angst. Zum Teil wissen sie Angehörige in der Katastrophenzone. „Wir sind selber am Ende“, sagt Aygül Der. Sie habe kaum gegessen, schlafe schlecht. „Wie geht es dann erst den Menschen, die im Erdbebengebiet sind?“

Türkischstämmige Steinfurter in großer Angst um ihre Angehörigen

Eine Mutter in Hatay beklagt den Tod ihres Kindes, das nach dem verheerenden Erdbeben aus den Trümmern geborgen wurde. Foto: dpa-Bildfunk

Gökhan Basyíldiz hat Angst. Man spürt sie bei jedem Satz, den er sagt. Tränen sind immer wieder kurz davor, in seine Augen zu schießen. Er unterdrückt sie. Seine Mutter, berichtet er, lebe im Erdbebengebiet. Seine Schwester auch. Und viele weitere Angehörige. Er schickt Geld an seine Brüder, damit sie das Nötigste besorgen können. Es gebe in der Türkei alles zu kaufen. Sachspenden machten keinen Sinn, sagt auch er wie viele andere. Gaziantep ist die Heimatstadt von Gökhan Basyíldiz.