Die neue Form des Arbeitens

Das Zentrenmanagement-Team für Burgsteinfurt und Borghorst vom Architekturbüro „modulorbeat“ und dem Kollektiv „comoon“ aus Metelen zeigen, wie gemeinschaftliches Arbeiten, sogenanntes Co-Working, unter einem Dach aussehen kann. Zum Hintergrund erläutert Zentrenmanager Marc Günneweg: Die Arbeitswelt hat sich in der Corona-Pandemie revolutioniert. Die Anzahl der Menschen, die von zu Hause arbeiten, hat sich verdreifacht. Die Arbeitnehmer hätten schnell gemerkt, welche Vorteile die mobile Arbeit mit sich bringt: vor allem der Verzicht der täglichen Pendelstrecke, mehr Zeit für Familie und Hobbys und mehr Flexibilität im Alltag. Günnewig: „Das Telefonieren per Videokonferenz, das Bearbeiten von Texten über Distanzen und Begriffe wie Homeoffice, New Work und Work-Life-Balance sind Teil unseres Alltags geworden.“

Mit der Zeit hätten sich aber auch die Nachteile dieser neuen dezentralen Arbeitsweise gezeigt. Beschäftigte waren häufig schlecht ausgestattet, hätten Privates mit Beruflichem vermischt, es gab zu viel oder zu wenig soziale Interaktion, weil man lange Zeit das eigene Haus nicht verlassen hat. Kinder haben von der Arbeit abgelenkt, oder man war den ganzen Tag allein. So sei vieles an sozialerer Interaktion – und seien es spontane Begegnungen „an der Kaffeemaschine“ – verloren gegangen.

Co-Working-Spaces würden in diesem Zusammenhang eine neue Form des Arbeitens bieten. Dabei handelt es sich um gemeinschaftlich genutzte Arbeitsorte, wo Menschen aus dem Homeoffice einen alternativen Ort vorfinden, ihrem Beruf nachzugehen. Co-Working bedeute wohnortnahes Arbeiten mit professioneller Infrastruktur und kleine Büros, oft in ehemaligen Leerstandsimmobilien. Günnewig: „Hier kommt man zusammen, um gemeinsam zu arbeiten oder aber auch in der Pause gemeinsam zu essen oder einen Kaffee zu trinken.“

Während Ortskerne seit Jahren durch die Abwanderung vieler Funktionen mit ihrem Bedeutungsverlust zu kämpfen haben, biete Co-Working durch den Austausch wieder eine stärkere Bindung an den eigenen Ort. Durch das Arbeiten in kleinen Büros wird die Kaufkraft im Ort gehalten und der Ortskern wiederbelebt.

Günnewig fügt an: „Das hat einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität und schafft eine Zukunftsperspektive für den ländlichen Raum. Durch den Wegfall der langen Pendlerstrecken hat jeder einzelne mehr sinnvoll nutzbare Lebenszeit und mehr Zeit, sich lokal für das Gemeinwohl einzusetzen. Außerdem wird so ein aktiver Beitrag für den Klimaschutz geleistet, weil der Verzicht auf das Auto eine wirkungsvolle Maßnahme zur Reduktion von CO -2 -Ausstoß ist.“

In Burgsteinfurt können interessierte Nutzer einen solchen Co-Working-Space kostenlos testen und diese neue Form der Arbeit am eigenen Leib erfahren und zwar in einer Leerstandsimmobilie in der Leerer Straße 14 (ehemalige Filiale der Deutschen Bank) ab Oktober. Der Co-Working-Space ist an jedem Donnerstag und Freitag im Oktober kostenlos und unverbindlich geöffnet. Wer das Angebot nutzen möchte, wird um Anmeldung online oder unter Telefon 01 60/8 42 81 44 gebeten. Geboten würden voll ausgestattete Arbeitsplätze, Monitore, W-LAN und guter Kaffee. Ein Ort an dem man konzentriert arbeiten kann, als Alternative zum Homeoffice, Abwechslung zum Büroalltag in den eigenen vier Wänden und das direkt um die Ecke.

Darüber hinaus sollen im Co.Lokal zusätzliche Veranstaltungen und Workshops rund um das Thema „Zukunft der Innenstadt“ stattfinden. Termine und weitere Infos gibt es ebenfalls online.