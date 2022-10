Drei Frauen verletzt

Zusammenstoß auf der K 57: Drei Frauen sind am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bilker Straße leicht verletzt worden. Die Straße war für anderthalb Stunden voll gesperrt.

Auf der K57 hat sich am Freitag ein Unfall ereignet. Foto: dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 57 sind am Freitagmittag drei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 79-jährige Autofahrerin aus Ochtrup gegen 12.40 Uhr aus der untergeordneten Straße Lütkefeld nach links auf die K 57 in Richtung Ochtrup abbiegen. Dabei übersah sie augenscheinlich den Wagen einer 52-jährigen Autofahrerin aus Metelen, die von Och­trup in Fahrtrichtung Bilk unterwegs war. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die beiden Fahrerinnen sowie die Beifahrerin der Metelenerin, eine Frau aus Ohne, wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zur Unfallaufnahme wurde die K 57 zwischen den Straßen Lütkefeld und der K 61 für rund anderthalb Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.