Ein Einblick in die Straße der Zukunft

In Sachen Pilotprojekt „Straße der Zukunft“? sind an der Weststraße erste Ideen der Anwohner umgesetzt worden. Sechs Wochen lang stehen dort und entlang der Nordstraße drei Parklets und fünf Pflanzkübel. Damit ist ein kleiner Treffpunkt für die Nachbarn entstanden.

Verkehrsversuch an der Weststraße

Saßen schon mal zur Probe auf dem Parklet an der Weststraße: Mitarbeitende der Stadtverwaltung sowie Anwohnerinnen und Anwohner.

Eine kleine Zeitreise könnten die Steinfurterinnen und Steinfurter bald an der Weststraße machen. Denn dort soll eine „Straße der Zukunft“ entstehen. Wie diese genau aussieht, da hatten die Bürger ein Wörtchen mitzureden. Im Vorjahr hat die Stadt eine breite Bürgerbeteiligung zu dem Thema gestartet. Die Wünsche der Bürger seien mit Expertinnen und Experten von der Stadt, aber auch den Stadtwerken diskutiert und geschaut worden, was sich umsetzen lässt, sagt Klimaschutzmanager Simon Möser. Auf einem 50 bis 60 Meter langen Teilstück der Weststraße soll getestet werden, wie Straßenraum in Zukunft gestaltet werden könnte, oder wie Möser es nennt: „Unser kleines Reallabor, die Weststraße.“