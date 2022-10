Ein Geschenk von Bürgern für Bürger

Die Stadt Steinfurt startet im Rahmen ihrer Klimaoffensive ein weiteres Projekt, die negativen Auswirkungen des Klimawandels ein Stück weit vor Ort einzudämmen. Die Lücken, die anhaltende Trockenheit, extreme Niederschläge, starke Stürme, zunehmende Bodenverdichtung, Schädlings- oder Pilzbefall in die Baumbestände entlang von Stadtstraßen, Wirtschaftswegen, auf öffentlichen Plätzen und Grünanlagen gerissen haben, sollen wieder geschlossen werden.

Dabei setzen Politik und Verwaltung auf die Unterstützung der Bürger und von Menschen, die sich mit der Stadt verbunden fühlen. Sie können ab sofort Geld für klimaresiliente „Zukunftsbäume“ spenden und auf diese Weise Gutes für die Allgemeinheit, eine grüneres Stadtleben und besseres lokales Klima tun.

Anlässe (Erinnerungen an geliebte Menschen, Geburt, Hochzeit, Geburtstag, Jubiläen) sind genauso vielfältig wie die Gründe, einen Baum zu pflanzen, werben die Initiatoren für die Idee. Ein Zukunftsbaum könne immer auch ein Geschenk an alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt sein. Andernorts ist dieses Sponsoring bereits erfolgreich umgesetzt worden.

Technischer Beigeordneter Hans Schröder und Umweltbeauftragte Leonie Remer haben weitere Details am Donnerstag im Verlauf eines Ortstermins am Nünningsweg vorgestellt. Wie Schröder anmerkte, hatte sich CDU-Ratsherr Günther Gromotka dafür stark gemacht, dort Ersatz für den Verlust einer stattlichen Birke zu schaffen. Mitarbeiter des Baubetriebshofs hatten bereits ganze Arbeit geleistet und als Anschauungsobjekt einen passenden Baum am Straßenrand gepflanzt. Der Bürgeranteil für eine vergleichbare Anpflanzung an einem Standort mit ähnlich guter Bodenstruktur beträgt 300 Euro. Anpflanzungen an Standorten mit schlechten Bodenverhältnissen, an denen auch noch Substrat eingearbeitet werden muss, müssen aufgrund des höheren Aufwands mit mindestens 500 Euro gesponsert werden. Auch Teil- und Gruppenbeiträge seien selbstverständlich möglich.

Schröder fügte an, dass die Bäume allesamt aus der Region stammen. Er versicherte: „Auf Qualität wird geachtet.“ Profitieren sollen nicht nur innerstädtische, sondern auch die Steinfurter Außenbereiche.

Wer möchte, kann „seinen“ Baum mit einem Namensschild kennzeichnen. Wie das genau aussehen kann, darüber wird noch gesprochen. Auch Wünsche zu Arten und Standorten sollen, soweit das möglich ist, erfüllt werden.