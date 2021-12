Ein Gewinn fürs Alter

Mit 32 000 Euro hat Renate Muddemann in der RTL-Quizsendung „Wer wird Millionär?“ gewonnen. Unter anderem dürfen sich ihre fünf Enkelkinder auf extra Weihnachtsgeschenke freuen. Darüber hinaus hat die 83-Jährige Borghorsterin angekündigt, will sie ein Kinderhospiz in Rheine unterstützen. Das sei ihr eine Herzensangelegenheit.

Foto: RTL/Stefan Gregorowius