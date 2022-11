Ein Traum zerplatzt

Mit „Markt 1“ hatte Erlebnisgastronomie in Steinfurt eine neue Adresse bekommen. Jetzt muss Katja Haßelmann das Projekt, in das sie so viel Energie, Leidenschaft und auch Geld investiert hat, aufgeben. Eins ist zum anderen gekommen: Die angeschlagen Gesundheit, die wirtschaftlichen Folgen von Corona und die explodierenden Energiepreise zwingen die 54-jährige Unternehmerin, ihr Kochstudio in bester Burgsteinfurter Innenstadtlage aufzugeben. Am Jahresende ist Schluss.

