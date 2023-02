Einblicke in die jüdische Küche

Alle Menschen essen und trinken mehrmals pro Tag, das ganze Leben lang. Essen verbindet uns alle – unabhängig von nationaler, ethnischer, regionaler oder sozialer Herkunft, Religion, Geschlecht oder politischer Weltanschauung.

Kenntnisse über Esskulturen können nicht nur zum Verständnis jüdischer Kultur in allen ihren Facetten beitragen, sondern sie helfen auch, Vorurteile gegenüber Menschen jüdischen Glaubens zu hinterfragen und zu entlarven. Auch lassen sich nicht nur über ein gemeinsames Essen, sondern ebenso über die zahlreichen Gemeinsamkeiten zwischen jüdischer und deutscher Esskultur Verständnisbrücken zur jüdischen Kultur schlagen.

Förderwürdiges Projekt

Was 2022 im Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ begann, findet sich nun in der Dokumentation „Spurensuche – wie schmeckt jüdisches Leben“ gedruckt wieder. 2022 wurde das Projekt – eines von über 150 eingereichten Vorhaben – von der Kulturstiftung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) als förderwürdig auf den Weg gebracht.

Wesentliches Ziel der insgesamt 24 Förderprojekte mit über 135 Veranstaltungen in mehr als 30 Orten war, zur wechselseitigen Begegnung, zum Kennenlernen und zum Dialog mit der Lebendigkeit und Vielfältigkeit heutigen jüdischen Lebens einzuladen. Die Beteiligten trugen mit ihren unterschiedlichen Perspektiven dazu bei, das vergangene, aber mehr noch das aktuelle jüdische Leben kennenzulernen.

Dazu habe auch das Projekt „Spurensuche(n) kulinarisch“ maßgeblich beigetragen, wie Barbara Rüschoff-Parzinger, LWL-Kulturdezernentin und Vorstandsmitglied der LWL-Kulturstiftung, erklärt. Die Kulturstiftung hatte sich für eine Förderung des Projektes ausgesprochen, weil sie dessen inhaltlicher Ansatz überzeugte: „Der lokale Bezug, der über Biografien, Rezepte oder örtliche Besonderheiten hergestellt wurde, schaffte auf verschiedenen Ebenen einen Zugang zu jüdischer Regionalgeschichte und gelebter Alltagskultur“, führt eine Pressemitteilung hierzu aus.

Am Tisch mit anderen verbunden

Umgesetzt wurde das Projekt von Hermann Willers (Projektleiter und Fotograf) und Elke Schmitz (Projektleiterin und Köchin). Die Dokumentation zu ihrem Projekt ist noch druckfrisch.

„Essen bringt grundsätzlich Menschen im wahrsten Sinne des Wortes an einen Tisch“, erläutert Elke Schmitz. „Wer gemeinsam mit anderen an einem Tisch sitzt, ist mit den anderen verbunden.“ Sie und Willers haben Menschen zusammengebracht, die mit jüdischem Essen zu tun haben, es noch nicht kennen oder nur davon gehört haben – und ihnen ein Forum gegeben, um die Bandbreite der jüdischen Küche kennenzulernen. Beide haben dabei jüdische Geschichte, Kultur und Küche mit lokalem Bezug zum Münsterland verständlich umgesetzt. Das Bewahren, Erinnern und Weitergeben jüdischer Kultur und jüdischer Geschichte sei ein wichtiges Ziel, das gerade im Jubiläumsjahr „noch mehr nach vorne gebracht worden konnte“, so Schmitz.

In die Dokumentation wurden die Lieblingsrezepte der Teilnehmenden mit auf - genommen. So gibt es nicht nur den bekannten Heringssalat oder Käsekuchen, sondern ebenso Gerichte aus der indischen und jüdischen Gemeinde.

Die Dokumentation ist kostenlos. Sie liegt im „Büchereck“ in Borghorst und im „Machina“ in Burgsteinfurt aus. Die dafür vorgesehene Homepage shalömchen.com wird in Kürze online gestellt.