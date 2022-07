Eine außergewöhnliche Geschichte

Alexis Prinz zu Bentheim und Steinfurt wäre heute 100 Jahre geworden. So weit kam es nie: Er starb während des zweiten Weltkriegs. Doch das war lange Zeit nicht klar. Die Geschichte, die dahinter steckt, ist außergewöhnlich – und hat entfernt mit der Romanfigur des Kleinen Prinzen zu tun.

Diese Geschichte ist so bizarr und außergewöhnlich, dass man heute, viele Jahre nachdem sie veröffentlicht worden ist und die wahren Hintergründe bekannt geworden sind, immer noch kaum glauben kann, dass sie so geschehen ist. Es geht um Alexis Prinz zu Bentheim und Steinfurt. Der ältere Bruder von Christian Fürst zu Bentheim und Steinfurt (98) wäre an heutigen Samstag (30. Juli) 100 Jahre alt geworden.