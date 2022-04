Endlich wieder komplett

Nicht mehr als einsamer Gang mit maximal vier Schützen wie in den vergangenen Jahren, sondern mit vielen Freunden fand der „Emmausgang“ der Prinzen-Schützen am Ostersonntag statt. Dabei wurde auch nach vorne geblickt: Im kommenden Jahr steht nämlich der 200. Emmausgang auf dem Programm.

Endlich durfte die Zeremonie wieder mit Publikum stattfinden. „Wir sind froh, dass unser ‚Emmausgang‘ wieder komplett möglich ist“, betonte der Vorsitzende der Prinzen-Schützen, Kai Laukemper. Ostersonntag zu Beginn der Dämmerung trafen sich Schützen in reicher Zahl und viele Freunde vor dem Hotel Lindenhof.

Zum 199. Mal machten sich Mitglieder der Schützengesellschaft auf zu ihrem traditionellen Gang, der durch die Innenstadt führt und mit einer Andacht in der Nikomedes-Kirche endet. Dabei trugen sie die im Jahr 1823 vom Burgsteinfurter Fürstenhaus gestiftete Emmaus-Laterne voran, nachdem Hauptmann Enrico Husham die drei Kerzen des Messingkandelabers entzündete. Zum zweiten, nicht wie manche meinten zum dritten Mal, trug Schützenkönig Frank Vismann die Laterne. In 2021 übernahm Jubelkönig Paul Brinkert diese Aufgabe. Carl Ferdinand Erbprinz zu Bentheim und Steinfurt sowie Bürgermeistern Claudia Bögel-Hoyer begleiteten den Zug vom Lindenhof bis zum Gotteshaus.

In den vergangenen zwei „Corona-Jahren“ war es ein einsamer Gang mit maximal vier Schützen gewesen, doch er muss kontinuierlich durchgeführt werden. So ist es vereinbart, denn fällt der Gang nur einmal aus, müssen die Prinzen-Schützen den Kandellaber an das Fürstenhaus zurückgeben und die Tradition erlischt. Auch während zweier Weltkriege gab es keine Ausnahme. Im nächsten Jahr steht der 200. Emmausgang auf dem Programm. Dann, so stellt der Vorsitzende in Aussicht, gibt es auch ein Rahmenprogramm. Die Letzte der drei Kerzen erlosch um 4.02 Uhr am Montagmorgen.