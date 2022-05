Erfolg gibt den Organisatoren Recht

Vorführungen alter Handwerkskunst wie Drechseln, Seilherstellung oder Blaudruck gepaart mit einem breiten Angebot von Kunsthandwerk und Dekorationsartikeln, dazu ein verkaufsoffener Sonntag des Einzelhandels und ein abwechslungsreiches musikalisches Rahmenprogramm – die Mischung stimmte bei der Zweitauflage des Kreativ- und Handwerkermarkts am Wochenende in der Burgsteinfurter Altstadt. Zwei Jahre lang mussten die Besucher der Traditionsveranstaltung, die früher Leinen- und Handwerkermarkt hieß, coronabedingt auf eine Fortsetzung warten. Da war das Bedürfnis natürlich groß, in den Gassen nach dekorativen Schätzchen Ausschau zu halten und zu Bummeln. Sehen und gesehen werden lautete die Devise, das schöne Frühlingswetter setzte da noch ein i-Tüpfelchen.

„Ich hatte erst die Befürchtung, dass sich der Besucherandrang wegen des Muttertags in Grenzen hält“, so Claudia Widenka-Rummler, Inhaberin des „Lädchens“ in der Steinstraße. Doch diese Einschätzung erwies sich als falsch. „Ab etwa 14 Uhr war ordentlich was los“, freute sich die Einzelhändlerin über einen „richtig guten Umsatz“. Ähnliches galt für die meisten der rund 50 Aussteller mit ihren Ständen. Indes: Die Käufer, nach Beobachtung von Claudia Widenka-Rummler auch sehr viele Auswärtige, schlugen nur dann zu, wenn das Besondere und Individuelle geboten wurde. Ramschware? Nicht auf dem Kreativ- und Handwerkermarkt in Burgsteinfurt.

Auch Marion Kessens, Geschäftsführerin der Steinfurt Marketing und Touristik, sowie Berthold Probst, Vorsitzender der örtlichen Werbegemeinschaft, zogen am Tag danach ein positives Fazit der Veranstaltung. Beide freuen sich, dass man mit der vor der Pandemie in die Wege geleiteten Neuausrichtung offenbar einen guten Riecher hatte. Organisatorisch sei die Unterstützung von SMarT, respektive des neuen Mitarbeiters Franz Lohaus mit seinen vielen Kontakten zu potenziellen Ausstellern, eine große Hilfe, sagt Berthold Probst.

Das zeitgleich auch die Kirmes auf dem Graf-Arnold-Platz lief, empfand der Chef der Werbegemeinschaft durchaus als Gewinn. Obwohl sehr klein im Angebot an Fahrgeschäften, sei sie doch auch ein Anlaufpunkt vor allem für Familien gewesen, bemerkt Marion Kessens.

Sowohl die SMarT-Chefin als auch der Vorsitzende der Werbegemeinschaft schauen jetzt schon auf die Veranstaltung im kommenden Jahr. Dann soll der Markt unter anderem aus den geöffneten Fenstern der Guten Stube im Alten Rathaus heraus eröffnet und überlegt werden, eventuell wieder eine Ausdehnung auf Samstag und Sonntag, wie früher üblich, einzuführen. Auch kann man es sich vorstellen, verstärkt die Werbegemeinschafts-Mitglieder aus dem Sonnenschein zu integrieren. Dies allerdings frühestens 2024, da die Gewerbegemeinschaft im kommenden Jahr ihren Maimarkt durchführen möchte.