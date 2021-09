Erinnerung an Onkel Konstant in Japan

Ochtrup/Steinfurt

Manchmal stößt man beim Aufräumen auf die interessantesten Geschichten. WN-Redaktionsassistentin Brigitte Mikat erging das vor Kurzem so. Sie fand einen alten Brief ihres Großonkels Konstantin aus dem Jahr 1948. Der gebürtige Borghorster war damals Steyler Missionar in Japan und hatte eine spannende Lebensgeschichte.

Von Anne Steven