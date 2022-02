Erlen setzen grünen Schlusspunkt

Mit dem Pflanzen der Purpurerlen am Bahnhof wird städtischerseits ein Schlusspunkt hinter der Quartiersentwicklung gesetzt. Darüber freuen sich Technischer Beigeordneter Hans Schröder (r.), Fachdienstleiter Niels Heermann (M.) und Grünanlagen-Experte Ralf Brökers (2.v.r.) sowie Christina Haase (l.) und Jana Werner vom Gartenbaubetrieb Münsterland Plus. Der Bahnhof wartet noch auf seine Sanierung, die Erschließung des Areals liegt schon acht Jahre zurück.

Jetzt fehlen entlang der Straße nur noch die 50 gusseisernen Baumscheiben und auf dem Spielplatz das Inventar, dann kann Niels Heermann die Bauakte über die Straßen Pottkamp und Am Bahnhof schließen. „Saubere Arbeit“, bescheinigte dem Fachdienstleiter Tiefbau sein direkter Vorgesetzter, Technischer Beigeordneter Hans Schröder, bei einem kurzen Spaziergang vom Bahnhof zum neuen Kreisverkehr am Abzweig zur Altemarktstraße und zum Amselweg. Arbeitslos werden die Tiefbauer in dem Areal rund um den Borghorster Bahnhof trotzdem nicht: Nebenan in der Südstraße wird gerade eine neue Kanalisation verlegt, der Ausbau von Fahrbahn und Bürgersteigen wird auf dem Fuße folgen.

Die 50 Purpurerlen, die gerade von Jana Werner, Christina Haase und ihren Kollegen vom Garten- und Landschaftsbaubetrieb Münsterland Plus aus Greven gepflanzt wurden, erfüllen entlang der Verbindung zwischen Altemarkt- und Münsterstraße eine wichtige Funktion. Baudezernent Hans Schröder: „Die Straße soll einen Alleecharakter erhalten.“ Diesen gestalterischen Job übernehmen die Purpurerlen nicht alleine. Unten in den Beeten sorgt Katzenminze für weitere grün-blaue Farbtupfer. Der Lippenblütler ist relativ pflegeleicht und ein Dauerblüher, wie Ralf Brökers aus dem Fachbereich Tiefbau weiß: „Der muss nur einmal pro Jahr geschnitten werden, fertig.“ An der Friedrich-Hofmann-Straße in Burgsteinfurt habe die Stadt schon gute Erfahrung mit der Katzenminze gesammelt.

Der grüne und hölzerne Abschluss für die städtische Ausbaumaßnahme am Bahnhof ist wohl gewählt. Die Purpurerle gilt als widerstandsfähiger und schnell wachsender Straßenbaum. „Er bleibt dabei schlank in der Krone und behält lange seine Blätter“, weiß der Technische Beigeordnete. Breit ausgekofferte und mit Granulat befüllte Beete, die außerdem über Bewässerungs- und Belüftungsrohre verfügen, sollen ihren Beitrag dazu leisten, dass sich die Bäume auch langfristig entlang der Fahrbahn wohlfühlen.

Dort, wo jetzt noch am Pottkamp der dicke Münsterländer Picklehm den Regen aufsaugt, soll schon in den nächsten Wochen Schaukel, Kletterturm und -pfad sowie ein Feuerwehrauto die Kinder aus dem Wohngebiet zum Spielen einladen. Parallel wird die Stadt auf dem Boden für den vorgeschriebenen Fallschutz sorgen.

Bis das letzte Grün in dem Quartier angepflanzt wird, werden noch einige Monate vergehen. Auf dem jetzt schon angedeuteten Bahnhofsvorplatz sollen nach Abschluss der Bahnhofssanierung einige Bäume gepflanzt werden. „Aber nicht in gerader Reihe“, weiß der Technische Beigeordnete. Für den Vorplatz wird auch das gelbe, derzeit nur im Bürgersteig verlegte Pflaster bis zum eigentlichen Bahnhof fortgeführt. Damit soll der Platz-Charakter weiter verdeutlicht werden. Insgesamt, so Hans Schröder, sollen die Wegeverbindungen durch das Quartier einen offenen, großzügigen Eindruck vermitteln.