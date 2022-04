Erneut Feuer auf dem Friedhof

Erneut wurde am Ostersonntag gegen 7:00 Uhr morgens die Polizei und Feuerwehr zum Evangelischen Friedhof an der Ochtruper Straße in Burgsteinfurt alarmiert. Nachdem es in den letzten Tagen und Wochen immer wieder zu Sachbeschädigungen, Einbrüchen und kleineren Bränden kam, wurde letzte Nacht an gleich zwei Stellen Feuer gelegt. Nachdem sich der oder die Täter/in Zugang durch ein Fenster in die Friedhofskapelle verschafft hatten, zündete er dort die Lafette an. Dies ist der Wagen auf denen die Särge transportiert werden.

Foto: Fritzemeier