Ernte-Thema bestimmt den Markt

Das Ernte-Thema soll den Markt am Sonntag in der Burgsteinfurter Innenstadt bestimmen. Beginn ist um 11 Uhr, die Geschäfte werden parallel von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Marions Kessens und Berthold Probst sind zuversichtlich: Wenn sich die Burgsteinfurter Innenstadt am kommenden Sonntag (2. Oktober) zum Erntedankmarkt herausputzt, dann wird diese Veranstaltung ihrem Namen mehr als zuvor gerecht. Über 60 Aussteller werden dabeisein, haben die Geschäftsführerin von Steinfurt Marketing und Touristik (SMarT) und der Vorsitzende der örtlichen Werbegemeinschaft gestern im Verlauf eines Pressegesprächs angekündigt. Das werden etwa gleich viele Stände wie im „Jahr eins nach Corona“ sein.

Ausstattung und Angebot der überwiegend aus dem Münsterland stammenden Beschicker sollen dem Ernte-Thema aber noch mehr folgen als in den Vorjahren. Ziel sei es, so gab Kessens die Marschroute aus, noch hochwertiger und professioneller zu werden. Die Teilnehmerliste unterstreicht, dass die Veranstalter in diesem Punkt auf einem guten Weg sind, für mehr Abwechslung zu sorgen.

Regionale Produkte und Kulinarik

Gute Gründe zum bunten Markt nach Burgsteinfurt zu kommen, auf dem jegliche „Ernte“ dargeboten wird, gibt es nach Auffassung von Kessens und Probst genug. Es gibt Gemüse, Kräuter, Obst, Blumen, Sträucher, Stauden, Produkte aus Land- und Forstwirtschaft, von Imkern und Tierzüchtern, Landschaftsbauer stellen sich vor, es gibt Kunsthandwerkliches und natürlich nahezu alles, was die Region zu Beginn des Herbstes an regionaler Kulinarik zu bieten hat.

Dazu zählt auch Rolinck. Die Brauerei hat eigens für den Anlass wieder ein Erntedank-Bier produziert, das nur am Sonntag in einer historischen Anlage in Flaschen abgefüllt und verkauft wird.

Natürlich ist für Unterhaltung drumherum ausreichend gesorgt. Eröffnet wird der Markt um 11 Uhr auf der Steinstraße von Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer. Dort werden die Friedenauer Trachtengruppe, begleitet vom Friedenauer Spielmannszug, wiederum die Erntekrone und der Heimatverein seinen Erntewagen aufstellen. Mit den Spielleuten geht es dann zur Bühne auf den Markt. Den musikalischen Reigen werden zunächst die Hollicher Treckbüdelspieler und dann das Schülerblasorchester des Gymnasiums Borghorst zusammen mit seinen Freunden und Gästen aus Almelo fortsetzen.

Einzelhandel unterstützen

Klar, der Einzelhandel ist an diesem Tag mit von der Partie. Der Sonntag ist in Burgsteinfurt ab 13 Uhr verkaufsoffen. Zugleich ist das, wie Probst anfügt, eine gute Gelegenheit, fürs „Heimat-shoppen“ und die Möglichkeit, Aufkleber zu sammeln und an einer Verlosung von Stadtgutscheinen teilzunehmen. Die Gewinner dieser Bonus-Aktion werden um 17 Uhr am Erntewagen in der Steinstraße ermittelt.

Nicht zu vergessen ist der Flohmarkt im Wippert, wo Familien, Kinder und Privathaushalte ihren Trödel feilbieten können. Professionelle Händler sind ausgeschlossen. Wer mitmachen möchte, wird gebeten, sich bei Edeltraud Dierker, „Ihre Mode“, Wippert 25, Telefon 0 25 51/8 32 78, anzumelden.