Erst Studium, dann Berufseinstieg

Herausfordernde Zeiten erlebt der Verpackungshersteller Walki mit Sitz im Gewerbegebiet Sonnenschein – und das nicht nur wegen der Corona-Krise, die dem Unternehmen volle Auftragsbücher beschert. Auch personell steht im Steinfurter Werk des finnischen Konzerns ein Umbruch bevor. „Viele unserer Mitarbeiter der ersten Stunde hier am Standort haben ihr 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert und gehen in absehbarer Zeit in den Ruhestand“, spricht Christof Kallinger von einem Generationswechsel. Der Prokurist weiß in dieser Situation um die Wichtigkeit qualifizierten Nachwuchses und freut sich daher ganz besonders über gleich zwei Auszubildende, die im Januar ihre Abschlussprüfung zum Industriekaufmann mit „sehr gut“ beziehungsweise „gut“ als Endnote abgeschlossen haben.

Liebend gern würde Kallinger Luca Roßkötter und Tom Scherer, beide 21 Jahre jung, sofort als Angestellte in der Verwaltung der Zweigniederlassung übernehmen. Er kann aber auch nachvollziehen, dass sich das Duo, bevor der Berufseinstieg ansteht, an der Hochschule weiterqualifizieren möchte. Einser-Absolvent Luca Roßkötter peilt im Frühjahr ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität an, sein Kollege Tom Scherer, der nur äußerst knapp an der Traumnote vorbeigeschrammt ist, will im Herbst mit einem internationalen Studiengang in Wirtschaft, Politik und Kultur „European Studies“ an der Universität in Den Haag/NL beginnen.

Ob die beiden Vorzeige-Azubis danach ihre berufliche Karriere beim Steinfurter Unternehmen fortsetzen werden? Noch können es weder der Personalchef noch diese selbst sagen. Doch die Chancen stehen gut. „Wir würden den Kontakt zu beiden gerne halten und bieten ihnen zwischenzeitlich Verträge als Werkstudenten an“, kündigt Christof Kallinger an. Vorteil für die beiden angehenden Studenten: Sie erhalten regelmäßiges Entgelt und behalten einen praktischen beruflichen Bezug.

Apropos: Sowohl Roßkötter als auch Scherer fühlen sich für eine spätere berufliche Tätigkeit in der Wirtschaft bereits sehr gut vorbereitet. Lobend erwähnen sie, dass die Ausbildung bei Walki darauf ausgelegt ist, dem Nachwuchs bereits frühzeitig eigene Verantwortung zu übertragen. „Man wird schnell in Prozesse eingebunden und baut Vertrauen auf“, sagt Tom Scherer, der sein Abi am Gymnasium Arnoldinum gemacht hat. „Man erhält eine breite Ausbildung und durchläuft alle Unternehmensbereiche“, ergänzt Luca Roßkötter. Der Nordwalder kann ein Wirtschaftsabitur am Hermann-Emanuel-Berufskolleg vorweisen.

Prokurist Kallinger hebt den großen Arbeitseifer der beiden Nachwuchskräfte hervor – gerade auch in der herausfordernden Corona-Zeit. So seien sie beispielsweise bereit gewesen, über längere Zeit auch in der Produktion mitzuarbeiten. Ihr hervorragendes Abschneiden bei den Abschlussprüfungen sei auch deshalb sehr bemerkenswert, weil pandemiebedingt viele Lernprozesse über das Homeoffice stattfinden mussten, so der Walki-Prokurist abschließend.