Fachunterricht ist wieder in allen Bereichen gesichert

An der Realschule am Buchenberg in Borghorst gibt es zum neuen Schuljahr einige personelle Veränderungen. Romuald Mevert, seit 22 Jahren bereits Lehrer für Musik und Erdkunde in der Schule, hat nun auch offizielle die Leitung der Realschule übernommen und ist als Rektor in die Fußstapfen von Dieter Chilla und Michael Groll getreten, wie die Schule in einer Pressemitteilung berichtet.

Schulleiter

Annegret Scheideler, Lehrerin für Englisch und katholische Religion, war seit 2013 an der Realschule tätig und ist nun in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Ebenfalls verabschiedet wurde Michael Groll als Schulleiter im Rahmen eines Festaktes (die WN berichteten), nachdem er 19 Jahre an der Buchenbergschule und davon sieben Jahre als Schulleiter pädagogisch in Borghorst gewirkt hat.

Englisch

Erfreulich ist, so die Realschule, dass mit fünf Neueinstellungen das Kollegium komplettiert werden konnte und damit der Fachunterricht wieder in allen Bereichen gesichert ist. Dr. Julia Horstmann unterrichtet Chemie, Physik und Mathematik und tritt nach dem Referendariat nun ihre erste Stelle an. Barbara Hilverling ist Sonderpädagogin und unterstützt Schülerinnen und Schüler im Gemeinsamen Lernen, das in der Realschule am Buchenberg im Schuljahr 2018/19 eingeführt wurde. Christel Klostermann ist als Lehrerin für Deutsch, Physik und Technik neu im Team. Christine Wiesker unterrichtet Sozialwissenschaften und katholische Religion. Judith Berlin vervollständigt das Kollegium im englischsprachigen Erdkunde-Unterricht und im Fach Englisch.