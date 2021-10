Fahrerin im Wagen eingeklemmt

Eine 50-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch morgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 54 schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Kleinwagen an der Anschlussstelle Dumte in Richtung Münster aufgefahren. Zeitgleich befuhr ein 22-jähriger Lkw-Fahrer die Bundesstraße ebenfalls in Richtung Münster. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Spur touchierte der Lastwagen den Kleinwagen der 50-Jährigen. Diese verlor die Kontrolle über ihren Wagen vom Typ Ford Ka und schleuderte in einen mit zwei Personen besetzten 3er-BMW, der in Richtung Steinfurt unterwegs war. Der 55-jährige Fahrer und seine 45-jährige Beifahrerin kamen leicht verletzt in Krankenhäuser nach Münster.

Die Fahrerin des Ford wurde bei dem Unfall in ihrem Wagen eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät von der Feuerwehr Borghorst befreit werden. Sie wurde ins UKM Marienhospital eingeliefert, wo sie stationär verblieb.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.