Farbenpracht unter grauem Himmel

Was die Großen können, das können die Kleinen schon lange. Gerade, wenn es um den Karneval geht. Und so war die Stimmung unter den Nachwuchs-Narren am Rosenmontag in der Burgsteinfurter Altstadt genauso ausgelassen wie am Tag zuvor beim Lindwurm der Freude in Borghorst.

Zu feiern gab es nicht nur den ersten Kinderumzug seit drei Jahren, sondern auch einen runden Geburtstag. Die Freunde aus dem niederländischen Haaksbergen machen seit genau 40 Jahren den Burgsteinfurter Kinderumzug bunt. So war die Kleinstadt aus der europäischen Nachbarschaft mit einem Wagen und einer Fußgruppe dabei. Das Kinderkarnevalskomitee um die Vorsitzende Vera Göcke freute sich zudem darüber, dass die Leerer mit einer großen Frohsinns-Mannschaft angereist waren. Darunter auch die Kita Ss. Cosmas und Damian, die mit ihren Mini-Karnevalswagen den Umzug bereicherten.

Das Motto dieses Umzugs eins nach Corona „Im Karneval geht‘s wieder rund, jetzt wird‘s in Steinfurt kunterbunt“ beherzigten Besucher wie Teilnehmer des Umzuges. Gerade vor dem grauen Himmel über dem historischen Rathaus ein wunderbarer Kontrast.

Kinderkarnevalsumzug in Burgsteinfurt Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll Rosenmontag Kinderkarnevalsumzug Burgsteinfurt 2023 Foto: Axel Roll

Die Sorge des Komitees, dass das ein oder andere Bonbon auf dem Pflaster der Altstadt liegen bleiben könnte, erwies sich als unbegründet. Der Nachwuchs am Zugrand leistete ganze Arbeit. Als Kamelle-Sammelgeräte wurden wieder zahlreiche Regenschirme, Mützen und Taschen zweckentfremdet.

Das Wetter meinte es mit den Burgsteinfurtern nicht ganz so gut wie mit den Borghorstern am Vortag. Trotzdem war die Innenstadt gesteckt voll. Und das bei beiden Runden des Zuges.

Die Verbundenheit zu den kleinen Jecken im Nachbarstadtteil drückte das städtische Dreigestirn traditionell mit seinem Gefolge durch den Besuch des Umzuges auf dem Kommentierungswagen aus.