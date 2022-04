Faszinierende Bibelauslegung

Der Oratorienchor der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster wird am Freitag (8. April) um 19 Uhr in der Steinfurter Pfarrkirche der St.-Nikomedes-Gemeinde die Johannespassion erklingen lassen.

Oratorienchor der Uni Münster führt Johannespassion in Steinfurter Nikomedes-Kirche auf

Der Oratorienchor der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster wird am Freitag (8. April) um 19 Uhr in der Steinfurter Pfarrkirche der St.-Nikomedes-Gemeinde die Johannespassion erklingen lassen.

Das Werk von Johann Sebastian Bach wurde am Karfreitag 1724 in der Leipziger Nikolaikirche uraufgeführt. Sie zählt mit zu den eindrucksvollsten Vertonungen der Leidensgeschichte Jesu.

Wie Kantor Markus Lehnert in der Terminankündigung schreibt, vereinen sich auf dem Fundament spätbarocker und zugleich höchst expressiver Klangwelten Wort und Ton zu einer bis heute faszinierenden Bibelauslegung. Bereits der Eingangschor setzt einen einzigartigen österlichen Akzent (nach M. Walter, Stuttgart 2011).

Schon vor zwei Jahren sollte dieses Konzert stattfinden. Umso mehr freut sich der Chor, nun endlich wieder auftreten und nach Steinfurt kommen zu können, erklärt Lehnert.

Er selber wird den Chor leiten. Lehnert hat das Dirigat im Rahmen eines Lehrauftrags zum Wintersemester übernommen.

Es spielt das Kourion-Orchester Münster. Als Solisten treten auf: Henrike Jacob (Sopran) aus Münster, Barbara Buffy (Alt) aus Würzburg, Jörg Nitschke (Tenor) aus Essen, Maximilian Kramer (Bariton) aus Münster und Wolfgang Tombeux (Bass) aus Essen.

Besucher müssen die am Veranstaltungstag geltenden Corona-Schutzbestimmungen beachten und am Platz Masken tragen.

Konzertkarten für zwölf Euro (ermäßigt acht Euro) gibt es im „Büchereck am Markt“, Münsterstraße, in Borghorst sowie bei Steinfurt Touristik und Marketing (SMarT), Markt 2, in Burgsteinfurt.