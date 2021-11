Fatimah bangt seit Wochen um ihre Familie

Unter menschenunwürdigen Bedingungen und bei eisigen Temperaturen harren Tausende Flüchtlinge an der polnisch-belarussischen Grenze aus. Die 23-jährige Fatimah hält über ihr Smartphone Kontakt zu ihren Familienangehörigen an der östlichen EU-Außengrenze. Beistand erhält sie von ihrer Lehrerin Susanne Imhoff. Klassenkamerad Habib fungierte beim Pressegespräch als Dolmetscher.

Sie bangt um ihre Familie – seit Wochen und jeden Tag ein wenig mehr: Die 23-jährige Fatimah, Schülerin in der „Fit für Mehr“-Klasse für junge Migranten zwischen 18 und 25 Jahren von Lehrerin Susanne Imhoff an den Technischen Schulen Steinfurt (TSST), macht sich große Sorgen um ihren zehnjährigen Bruder, ihre ältere Schwester und ihre Eltern. Die gehören zu denjenigen Flüchtlingen, die an der EU-Ostgrenze zwischen Belarus und Polen am Stacheldrahtzaun festsitzen – unter schwierigsten Bedingungen, „ohne Essen und bei Kälte“, wie Fatimah sagt.