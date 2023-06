Förderverein will Grotte restaurieren

Interessante neue Projekte und Entwicklungen wurden bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Bagno Konzertgalerie präsentiert. Der Vorsitzende Wolfgang Lübbers stellte in seinem Jahresbericht viele Aktionen vor, die im vergangenen Jahr die Reinigung von Foyer und Verbindungsgang sowie umfangreiche Anstricharbeiten innen und außen und Einrichtung der Foyerräume, zum Beispiel durch die Anschaffung einer neuen Récamiere, die Installation eines Defibrillators sowie klare und moderne Beschilderung auf dem Weg zur Konzertgalerie betrafen.

Sein Dank für die Renovierungsarbeiten ging an Dr. Freerk Barth. Dieser stellte im Anschluss zusammen mit Lübbers die Planungen zur möglichen Restaurie- rung des letzten noch unfertigen Raumelements, der Brunnengrotte (hinter der Bühne) vor. Nach einer ersten Begutachtung durch den Potsdamer Restaurator Andreas Liebe zu Jahresbeginn und weiteren Planungsgesprächen mit allen Beteiligten von Förderverein, Stadt und Denkmalpflege sei klar geworden, dass eine Rekonstruktion möglich sei und die Beschaffung des fehlenden Muschelbesatzes kein Problem sei. Trotz einer sehr positiven Resonanz auf die Ideen des Fördervereins zur Restaurierung der Grotte in Politik und Öffentlichkeit stehe zunächst eine umfangreiche Kartierung des Objekts an, die auch Grundlage des weiteren Genehmigungsverfahrens durch die Denkmalbehörde sei.

Spenden gesucht

Die Wiederherstellung würde durch Spenden erfolgen. Karl-August Valk präsentierte das neue Vereinslogo, einen Werbeflyer und die neue Homepage, die vom Vorstand zusammen mit einem Webdesigner konzipiert wurde. Die Homepage stellt den Zustand der Konzertgalerie vor und nach ihrer Renovierung vor rund 30 Jahren dar. Umfangreiches Fotomaterial zu den Vorbildern der Galerie, ihrer Restaurierung und zum Parkensemble sowie Informationen zu Projekten, Fachliteratur und zur Arbeit des Vereins ergänzen die neue Homepage. Der Webauftritt ist unter www.konzertgalerie.de zu erreichen. Unter der E-Mail-Adresse foerderverein@konzertgalerie.de erhalten Interessierte weitere Informationen.

250 Jahre Konzertgalerie

Die Aktivitäten des 250-jährigen Jubiläums der Konzertgalerie im kommenden Jahr wird der Förderverein, auf dessen Initiative das Gebäude seinerzeit erst gerettet werden konnte, mit einer Fotodokumentation zur Renovierung der Konzertgalerie, mit einem Dokumentarfilm, Führungen und weiteren Aktionen unterstützen. Nach dem Kassenbericht von Schatzmeister Valk erfolgte die Entlastung des Vorstands. Abschließend wurde in der einzigen anstehenden Vorstandswahl der zweite Vorsitzende Michael Schell einstimmig wiedergewählt. „Die Vereinsmitglieder sind nun gespannt auf die angekündigten Projekte und ein buntes Programm im Jubiläumsjahr der Konzertgalerie“, heißt es in einer Pressemitteilung. www.konzertgalerie.de