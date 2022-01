Fotograf und Weltenbummler

Pauschalreisen? Nicht das Ding von Thomas Wallmeyer. Er unternimmt lieber etwas auf eigene Faust. Schon mit 15 ging es für den Borghorster in den Sommerferien mit dem Interrail-Ticket bis Marokko. „Einmal Sahara-Luft schnuppern“, blickt der heute 60-Jährige schmunzelnd zurück. Es war die Initialzündung für eine Reiselust, die ihn in den folgenden Jahren und Jahrzehnten zu zahlreichen Ländern auf allen Kontinenten dieser Welt führen sollte. Parallel dazu entwickelte der Familienvater ab etwa seinem 18. Lebensjahr eine ausgeprägte Leidenschaft zur Fotografie. Die Kombination aus beiden hat nicht nur etliche Veröffentlichungen in Reisezeitschriften, Bildbänden oder Ausstellungen zur Folge gehabt, die dazu beigetragen haben, dass ihm in der Kreisstadt der Ruf eines Weltenbummlers vorauseilt. Beides bedeutet für den Borghorster auch einen Ausgleich zu seinem herausfordernden Job als Intensivkrankenpfleger im UKM-Marienhospital.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch