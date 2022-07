Frauen ins Cockpit

Lange Zeit waren die meisten Piloten Männer. Das habe auch für den Segelflug gegolten – stimme aber längst nicht mehr, schreibt die Luftsportgemeinschaft Steinfurt in einer Mitteilung. Sie betont: „Auch Mädchen und Frauen leben ihren Traum, die Welt von oben zu sehen und dabei selber die Ruder fest in der Hand zu halten. Ganz hoch hinaus, nur mit der Kraft der Sonne, das ist es, wofür sie morgens aufstehen und sich auf den Weg zum Flugplatz machen.“

Die Naturerlebnisse, die weiten Blicke in die Ferne. Es sei ein grenzenloses Glück, die Welt von oben sehen zu dürfen, heißt es von den Pilotinnen.

Ladies Day am 14. August

Dieses Glück mit möglichst vielen Mädchen und Frauen im Alter von 14 bis 70 Jahren zu teilen, das ist das Ziel der Pilotinnen der LSG. Um weiteres Interesse an der Fliegerei zu wecken, veranstaltet der Verein am 14. August (Sonntag) einen „Ladies Day“ auf dem Flugplatz in Borghorst-Füchten. Um 10 Uhr ist Start mit einem gemeinsamen Briefing. Dort werden die Grundlagen des Fliegens von einer erfahrenen Pilotin erläutert.

Danach geht es raus auf den Flugplatz und ins Cockpit des Ausbildungsflugzeug. Dabei sind zwei Flüge mit Fluglehrern inklusive. Für 59 Euro (Verpflegung inbegriffen) lernen die Teilnehmerinnen alles kennen, was dazu gehört, um abzuheben.

Wettbewerbe und Fluglizenzen

Der Verein biete dabei nicht nur die Möglichkeit, die Segelfluglizenz zu erwerben. Im Angebot seien auch technische Schulungen über den Aeroclub NRW, Wettbewerbe in verschiedenen Kategorien wie Streckenflug oder Vergleichsfliegen und die Möglichkeit, sich auch auf motorisierten Flugzeugen ausbilden zu lassen.

Der Ladies Day sei eine gute Gelegenheit für einen unbefangenen Einstieg in ein wunderschönes Hobby, ist die LSG überzeugt. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bitten die Pilotinnen um Anmeldung per E-Mail an ladiesday@lsgsteinfurt.de oder direkt am Flugplatz. Und auch Fragen beantwortet der Verein auf diesem Weg gerne, heißt es in einer Ankündigung.

Eine Anmerkung macht die LSG in dieser zum Schluss: Ganz so eng sehen die Luftsportlerinnen das mit dem „Ladies Day“ nicht. Die Frauen dürfen auch gerne ihre männlichen Begleiter mitbringen.