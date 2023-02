Führerschein in nur drei Monaten?

Wie klappt´s eigentlich mit der Fahrschule? Und stimmt es, dass junge Leute gar nicht mehr so erpicht darauf sind, den Führerschein so früh wie möglich zu machen? Von den 17- bis 18-Jährigen meldeten sich nach wie vor viele an, sagt Alexander Leewe von der gleichnamigen Fahrschule in Burgsteinfurt. Auch 16-Jährige kämen, dann seien es aber zumeist die Eltern, die dahinterständen, erläutert der Fahrlehrer und erinnert daran, dass nach wie vor Kandidaten erst ab 18 Jahren alleine Auto fahren dürfen, ab 17 Jahren eben nur in Begleitung einer erfahrenen Person. In drei Monaten könnte man es schaffen, den Führschein zu machen. Doch oft dauere es bis zu eineinhalb Jahren, bis ein Bewerber die Fahrerlaubnis in den Händen halte.

