„Fußball trifft Kunst!“ ist eine ziemlich außergewöhnliche Ausstellung überschrieben, die am 19. November in einer Zahnarztpraxis eröffnet werden. Malerei und Autogramme gehen zur bevorstehenden WM eine bemerkenswerte Symbiose ein, die zudem noch von zwei Sport-Legenden begleitet wird.

„Fußball trifft Kunst!“ ist die Ausstellung in der Gemeinschaftspraxis von Dr. Hans-Wilhelm Rintelen (l.) und Partnern überschrieben, wo Barbara Bienemann ihre Malerei und Dr. Peter Krevert Autogramme von Welt- und Europameistern zeigen. Olaf Thon und Klaus Fischer (kl. Bild, r.) haben die Schirmherrschaft übernommen und werden am 19. November zur Eröffnung nach Burgsteinfurt kommen.

Der Anlass ist ganz aktuell, der Ausstellungsort aber so ungewöhnlich wie die Kombination der Ausstellungsstücke. Wenige Tage vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zeigt das Zahnmedizinische Versorgungszentrum (ZMVZ) Rintelen an der Bahnhofstraße die von Dr. Peter Krevert gesammelten und eigens zu dem sportlichen Großereignis zusammengestellten Hand- und Unterschriften aller deutschen Welt- und Europameister, aller deutscher Weltmeisterinnen und aller niederländischen Vizewelt- und Europameister.

Passend dazu hängt Barbara Bienemann in Wartezimmern, Fluren und Behandlungsräumen der weitläufigen Praxis ihre Malerei aus, die so bunt, lebendig und energiegeladen ist wie Arnd Zeiglers „Wunderbare Welt des Fußballs“. Damit aber nicht genug: Mit Klaus Fischer und Olaf Thon haben zwei echte deutsche Fußball-Legenden die Schirmherrschaft dieser Ausstellung „Fußball trifft Kunst!“ übernommen. Beide Promis haben zugesagt, dass sie am 19. November (Samstag) nach Burgsteinfurt kommen und die Ausstellung in der Zahnarztpraxis um 10 Uhr eröffnen werden. „Ein echter Knaller“, finden die Beteiligten.

Allen gemein ist ihre Verbundenheit zum Fußball. Dr. Hans-Wilhelm Rintelen war viele Jahre aktiver Spieler und ist bis heute Förderer des Sports, Dr. Peter Krevert ist leidenschaftlicher Schalke-Fan und Barbara Bienemann lebt mit einem Mann zusammen, der, wie sie sagt, „jeden Tag Fußball atmet“. Alle drei kennen sich seit Jahren. Und bei allen drei war die Begeisterung schnell geweckt, dieses doch außergewöhnliche Ausstellungsprojekt anzupacken. „Fußballer sind in gewisser Weise auch Künstler“, zeigt Rintelen Zusammenhänge auf. „Sport kann unheimlich inspirierend sein“, ergänzt Barbara Bienemann.

In ihrer abstrakten Malerei spiegelt sich in vielfältigen Mustern, starken Kontrasten und lebendigen Farben wider, was und wie Sport ist: intensiv, komplex, fröhlich, leidenschaftlich, unterhaltend, Gemeinschaft stiftend, Freunde und Freude schaffend. Eine Balance zwischen Chaos und Kontrolle kommt zum Ausdruck. Die Tecklenburgerin, die ihre Kunstwerke auch zum Verkauf anbietet, hat sich in der Szene einen Namen gemacht. Sie stellt im In- und Ausland aus. Rom, Madrid und Florenz sind ihre nächsten Stationen.

„Das ist auch für mich eine absolute Premiere“, gesteht Krevert, der aus seinem scheinbar unerschöpflichen Autogramm-Fundus seit vielen Jahren Ausstellungen und Publikationen zu den verschiedensten Themen zusammengestellt hat. Und weiter: „Ich bin gespannt, wie diese Symbiose ankommt.“

Kunstwerke und Autogramme hängen bis Januar in der Praxis. Eine gute Gelegenheit für Patienten, sich während Wartezeiten und Behandlungspausen abzulenken. Allen anderen Interessierten wird der Besuch der Ausstellungseröffnung mit den Fußball-Promis in einer Woche empfohlen.